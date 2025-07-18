Астрологи предупреждают, что до 11 августа могут обостряться проблемы с коммуникацией и принятием решений. В то же время многие люди до сих пор придерживаются древних примет и запретов, которые помогают избежать неприятностей. Что не стоит делать в эти дни, какие суеверия считаются актуальными в период Ретроградного Меркурия – пишет LifeStyle24.

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Какие запреты действуют в период Ретроградного Меркурия 2025?

Не стоит подписывать юридические или деловые документы.

Не следует планировать или совершать дальние поездки.

Нельзя устраиваться на новую работу.

Не рекомендуется покупать дорогие вещи, особенно технику или транспорт.

Не стоит обещать что-то важное или брать на себя новые серьезные обязательства.

Не следует перегружать себя обязанностями или новыми проектами.

Нельзя заключать важные финансовые сделки.

Не рекомендуется жениться или справлять свадьбу.

Не стоит менять место своего проживания.

Приметы в период Ретроградного Меркурия 2025 / Фото Freepik

Народные приметы на период Ретроградного Меркурия 2025