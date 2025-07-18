Астрологи предупреждают, что до 11 августа могут обостряться проблемы с коммуникацией и принятием решений. В то же время многие люди до сих пор придерживаются древних примет и запретов, которые помогают избежать неприятностей. Что не стоит делать в эти дни, какие суеверия считаются актуальными в период Ретроградного Меркурия – пишет LifeStyle24.

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Какие запреты действуют в период Ретроградного Меркурия 2025?

  • Не стоит подписывать юридические или деловые документы.
  • Не следует планировать или совершать дальние поездки.
  • Нельзя устраиваться на новую работу.
  • Не рекомендуется покупать дорогие вещи, особенно технику или транспорт.
  • Не стоит обещать что-то важное или брать на себя новые серьезные обязательства.
  • Не следует перегружать себя обязанностями или новыми проектами.
  • Нельзя заключать важные финансовые сделки.
  • Не рекомендуется жениться или справлять свадьбу.
  • Не стоит менять место своего проживания.

Приметы в период Ретроградного Меркурия 2025 Приметы в период Ретроградного Меркурия 2025 / Фото Freepik

Народные приметы на период Ретроградного Меркурия 2025

  • Если взять или одолжить деньги в долг, то накличете финансовые трудности в семью.
  • Если разбить стекло в период Ретроградного Меркурия, то стоит ожидать изменений в жизни.
  • Если изменить место своей работы, то привлечете неудачи в жизнь.
  • Если возобновите общение с человеком из прошлого, то ожидайте плохих новостей.
  • Если в это время сломается техника в доме, то скоро начнется "белая полоса" в жизни.