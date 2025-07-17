Однако астрологи отмечают, если правильно использовать это время, то оно может стать отличной возможностью для внутреннего обновления и отдыха, пишет LifeStyle24.

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Что стоит сделать в период Ретроградного Меркурия 2025?

В период Ретроградного Меркурия стоит сосредоточиться на себе. Людям следует заняться уборкой и организовать пространство вокруг себя. Порядок снаружи часто помогает достичь спокойствия внутри, поэтому это хорошее время, чтобы навести порядок в собственных мыслях.

К тому же можно начать заниматься спортом или записаться на прохождение оздоровительных процедур, массажей или SPA-сеансов. Кроме этого, разрешается устроить себе несколько дней отдыха и насладиться вкусной едой в компании родных.

Ретроградный Меркурий также способствует завершению старых дел. Вместо того чтобы начинать что-то новое, лучше пересмотреть прошлые планы, исправить ошибки и доделать то, что оставалось незавершенным.

В то же время этот период считается идеальным для духовного роста. Так, можно попробовать найти хобби, которое будет вдохновлять на новые свершения. А если человек уже знает, что приносит ему радость, то следует выделить для этого больше времени.

Что стоит сделать в период Ретроградного Меркурия 2025 / Фото Freepik

Что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия 2025?

В это время лучше воздержаться от важных жизненных решений, особенно если они требуют ясности мысли и предсказуемости. В частности, не стоит: