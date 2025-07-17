Однак астрологи наголошують, якщо правильно використати цей час, то він може стати чудовою можливістю для внутрішнього оновлення й відпочинку, пише LifeStyle24.

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Що варто зробити в період Ретроградного Меркурія 2025?

У період Ретроградного Меркурія варто зосередитися на собі. Людям слід зайнятися прибиранням та організувати простір навколо себе. Порядок зовні часто допомагає досягти спокою всередині, тому це гарний час, щоб навести лад у власних думках.

До того ж можна почати займатися спортом або записатися на проходження оздоровчих процедур, масажів чи SPA-сеансів. Крім цього, дозволяється влаштувати собі кілька днів відпочинку та насолодитися смачною їжею у компанії найрідніших.

Ретроградний Меркурій також сприяє завершенню старих справ. Замість того, щоб починати щось нове, краще переглянути минулі плани, виправити помилки й доробити те, що залишалося незавершеним.

Водночас цей період вважається ідеальним для духовного зростання. Так, можна спробувати знайти хобі, яке надихатиме на нові звершення. А якщо людина вже знає, що приносить їй радість, то слід виділити для цього більше часу.

Що варто зробити в період Ретроградного Меркурія 2025 / Фото Freepik

Що не можна робити в період Ретроградного Меркурія 2025?

У цей час краще утриматися від важливих життєвих рішень, особливо якщо вони потребують ясності думки та передбачуваності. Зокрема, не варто: