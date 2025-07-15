Близнецы и Козерог, иногда лучшие события приходят неожиданно. Прислушайтесь к интуиции – она подскажет, куда идти дальше, пишет LifeStyle24.

К слову Решительность превыше всего: 3 знака, которым придется действовать немедленно

Близнецы

Конец июля заставит этот знак действовать быстро. Изменения могут коснуться личной жизни или работы – что-то неожиданное "упадет с неба". Это может быть как переезд, так и предложение, от которого не удастся отказаться. Не стоит бояться импровизации, ведь гибкость будет суперсилой.

Гороскоп для Близнецов

Козерог

Привычный порядок вещей может пошатнуться из-за ситуации, которая заставит изменить планы или выйти из зоны комфорта. Астрологи называют это шансом на перезагрузку и дают несколько советов, которые должны помочь при таком изменении вещей: изменить подход к делам, отпустить лишнее и сфокусироваться на важном.

Гороскоп для Козерогов

Положительные новости услышат некоторые знаки зодиака. На это будут иметь влияние магнитные бури.