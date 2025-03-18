День болю та розпачі, що змінив історію України: 11-та річниця анексії Криму Росією

18 березня 2014 року стало одним із найтрагічніших днів в історії незалежної України. Саме цього дня Росія офіційно оголосила про анексію Криму, порушивши всі міжнародні норми та український суверенітет.

Для України це був день болю та усвідомлення того, що сусідня держава, яка нещодавно називала себе "братньою", розпочала проти неї відкриту агресію. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

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11-та річниця анексії Криму: яким був цей день для України

Після Революції Гідності в лютому 2014 року Україна переживала складний період. Президент-втікач Віктор Янукович покинув країну, тому в Києві працював тимчасовий уряд, який намагався стабілізувати ситуацію. Саме в цей момент Росія почала військову операцію із захоплення Криму. Вранці 27 лютого 2014 року невідомі озброєні люди без розпізнавальних знаків, так звані "зелені чоловічки", захопили будівлі Верховної Ради та Ради Міністрів Криму. Вони блокували українські військові частини та розганяли мирні мітинги проукраїнських активістів.

Річниця анексії Криму Росією / Фото ArmyInform

Водночас окупаційна влада Криму дарма не гаяла часу, тому 16 березня провела "референдум", який проходив під контролем російських військових. Він не був визнаний ні Україною, ні світовою спільнотою, оскільки порушував українське та міжнародне право. Однак Росія використала цей "референдум" як привід для оголошення про "приєднання" Криму. Тому через два дні Володимир Путін разом із колаборантами Сергієм Аксьоновим, Володимиром Константиновим та Олексієм Чалим підписав Договір про прийняття Криму до складу Росії.

Путін разом з колаборантами "приєднав" Крим до Росії / Фото Reuters

Для українців цей день був сповнений розпачу та безсилля. У зв'язку з цим, тисячі людей вийшли на акції протесту по всій країні, засуджуючи дії Росії.

Детальніше про День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя – читайте в нашому матеріалі.

Водночас військові, які залишилися на півострові, опинилися перед важким вибором – скласти зброю і покинути Крим або потрапити в полон. Крім цього, розпочалися особливо жорстокі репресії проти кримських татар, які відкрито засудили російську окупацію.

Втім, світова спільнота швидко відреагувала на дії Росії. США, ЄС та інші країни запровадили перші санкції проти Москви, не визнавши анексію Криму. 27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка підтверджувала територіальну цілісність України та визнавала незаконним референдум на півострові.

Щороку 18 березня – не просто річниця анексії Криму, а нагадування про те, що боротьба триває. Півострів був, є і залишатиметься українським. День звільнення Криму обов'язково настане.