5 рідкісних жартівливих прізвищ, які змусять вас усміхнутися: перевірте своє у списку

Багато кумедних українських прізвищ сформовані на основі професій, місця проживання, рис характеру чи навіть випадкових подій із життя їхніх носіїв. Що цікаво, більшість з цих родових імен утворилася ще за часів Запорізької Січі.

Саме тому такі прізвища могли належати козакам. Детальніше про рідкісні жартівливі родові імена – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Добірка рідкісних українських жартівливих прізвищ

Слинюк

У сучасному світі відомо про 98 власників цього прізвища. Переважна більшість його носіїв проживає на Київщині та Хмельниччині. Відомо, що це прізвище згадується серед людей, які жили за часів Першої світової війни, Другої світової війни та Голодомору.

Підкуймуха

В Україні налічується лише 103 носії цього рідкісного жартівливого прізвища. Здебільшого вони мешкають на Львівщині. Це прізвище також згадується серед тих, хто жив за часів Першої світової війни, Другої світової війни та Голодомору.

Пупкін

У сучасному світі тільки 9 українців можуть похизуватися цим прізвищем. Переважно вони живуть на Хмельниччині та Київщині. Що цікаво, це прізвище згадується серед єврейства та репресованих.

Рідкісні жартівливі прізвища / Фото Freepik

Верещака

Нині відомо про 1787 носіїв цього прізвища, які проживають в Україні. Однак найбільше власників цього родового імені мешкає на Полтавщині та Харківщині. Прізвище Верещака згадується серед представників шляхти Речі Посполитої, старшини Гетьманщини, православного духовенства та репресованих. Крім цього, це родове ім'я можна побачити у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки.

Колобок

Це прізвище вважається дуже рідкісним, адже відомо про 1 його носія. До того ж він живе у Запорізькій області.

Найкоротші прізвища в Україні

У давнину наші предки не завжди робили складні та довгі прізвища, які складно вимовити. Через це пращури утворювали короткі та лаконічні родові імена.

Зазвичай такі прізвища складалися з двох або трьох літер. Серед найкоротших українських родових імен: Яр, Єх, Мот, Бой, Вак і Кат.