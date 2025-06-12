Именно поэтому такие фамилии могли принадлежать казакам. Подробнее о редких шуточных родовых именах – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Смотрите также В вашем роду были князья и бояре: 17 украинских фамилий, которые имеют аристократические корни

Подборка редких украинских шутливых украинских фамилий

Слинюк

В современном мире известно о 98 владельцах этой фамилии. Подавляющее большинство ее носителей проживает в Киевской и Хмельницкой областях. Известно, что эта фамилия упоминается среди людей, которые жили во времена Первой мировой войны, Второй мировой войны и Голодомора.

Подкуймуха

В Украине насчитывается всего 103 носителя этой редкой шутливой фамилии. В основном они живут во Львовской области. Эта фамилия также упоминается среди тех, кто жил во времена Первой мировой войны, Второй мировой войны и Голодомора.

Пупкин

В современном мире только 9 украинцев могут похвастаться этой фамилией. Преимущественно они живут в Хмельницкой и Киевской областях. Что интересно, эта фамилия упоминается среди еврейства и репрессированных.

Редкие шуточные фамилии / Фото Freepik

Верещака

Сейчас известно о 1787 носителях этой фамилии, проживающих в Украине. Однако больше всего владельцев этого родового имени живет в Полтавской и Харьковской областях. Фамилия Верещака упоминается среди представителей шляхты Речи Посполитой, старшины Гетманщины, православного духовенства и репрессированных. Кроме этого, это родовое имя можно увидеть в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

Колобок

Эта фамилия считается очень редким, ведь известно о 1 его носителе. К тому же он живет в Запорожской области.

Самые короткие фамилии в Украине

В древности наши предки не всегда делали сложные и длинные фамилии, которые сложно произнести. Поэтому предки образовывали короткие и лаконичные родовые имена.

Обычно такие фамилии состояли из двух или трех букв. Среди самых коротких украинских родовых имен: Яр, Ех, Мот, Бой, Вак и Кат.