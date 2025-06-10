Обычно такие фамилии состояли из двух или трех букв. Однако в современном мире эти родовые имена нельзя назвать очень распространенными среди украинцев. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Смотрите также 5 украинских фамилий, которые имеют еврейские корни: проверьте свою в списке

Подборка самых коротких фамилий в Украине

Яр

Сейчас известно лишь о 5 украинцах, которые имеют эту фамилию. Представители этого родового имени в основном проживают в Киеве и Днепре.

Ех

В Украине насчитывается лишь 11 владельцев этой фамилии, которые живут в Житомирской и Киевской областях. Что интересно, это родовое имя не упоминается в казацких реестрах.

Мот

В современном мире известно о 114 людях, которые его имеют. Владельцы такой фамилии преимущественно живут в Хмельницкой и Киевской областях.

Самые короткие фамилии в Украине 2025 / Фото Freepik

Бой

В Украине живут 34 человека, которые могут похвастаться этой фамилией. Представители такого родового имени в основном живут во Львовской и Харьковской областях.

Вак

Эта фамилия считается очень редким, ведь известно лишь о 3 его носителях. Они преимущественно живут в Харьковской области.

Кат

Такое родовое имя не является очень распространенным среди украинцев. Дело в том, что сейчас остался только один его представитель, который живет в Одесской области.

Самые редкие фамилии в Украине

Немало родовых имен нельзя назвать распространенными в Украине. Известно, что их носителей достигает менее 100 человек. Среди самых редких украинских фамилий: Бедолага, Гадюка, Река, Деньдобрый, Обойдихата, Золотко, Ляля, Брехун, Воин, Вырвикаша, Печиборщ, Пиво, Непийпиво и Дзеркаль.