LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" подготовил подборку редких украинских фамилий. Известно, что количество их носителей достигает менее 100 человек, живущих в Украине.

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Подборка самых редких фамилий в Украине

Многие украинцы интересуются собственным происхождением, в частности корнями своих фамилий. Ведь родовые имена могут довольно много рассказать о предках. В древности фамилии часто образовывали на основе профессии, места жительства, черт характера и особенностей внешности человека. Впрочем, немало родовых имен нельзя назвать распространенными в Украине. Среди самых редких украинских фамилий:

  • Безгрешный – 3 носителя;
  • Листопаденко – 3 носителя;
  • Афендик – 4 носителя;
  • Базика – 4 носителя;
  • Добрийдень – 4 носителя;
  • Рильнык – 7 носителей;
  • Пирникоза – 13 носителей;
  • Поцелуй – 17 носителей;
  • Загубигорилка – 19 носителей;
  • Безмозглый – 20 носителей;
  • Добрыйвечер – 21 носитель;
  • Бандера – 22 носителя;
  • Палюлюлька – 22 носителя;
  • Загубинога – 23 носителя;
  • Убийсобака – 28 носителей;
  • Бедняжка – 35 носителей;
  • Ангел – 36 носителей;
  • Горчица – 36 носителей;
  • Куропась – 38 носителей;
  • Гадюка – 39 носителей;
  • Река – 40 носителей;
  • Деньдобрый – 46 носителей;
  • Обойдихата – 47 носителей;
  • Золотко – 50 носителей;
  • Ляля – 51 носитель;
  • Лжец – 73 носителя;
  • Воин – 74 носителя;
  • Вирвикаша – 75 носителей;
  • Печиборщ – 77 носителей;
  • Пиво – 79 носителей;
  • Непийпиво – 79 носителей;
  • Зеркаль – 79 носителей;
  • Недайборщ – 92 носителя.

Самые редкие украинские фамилии и имена Самые редкие украинские фамилии / Фото Freepik

Какие фамилии возникли в давние времена

На украинские корни предков могут указывать особые суффиксы фамилий. Именно они отражают традиции и обычаи наших предков в древности. Самыми распространенными среди суффиксов являются: -енко, -ук, -юк, -ак, а также -ский, -цкий и -зкий.

В то же время украинское происхождение имеют родовые имена с суффиксами -ак и -як, которые встречаются в основном на Западе Украины. Например, Ермак, Приймак, Сторчак, Галущак, Ковпак, Портяк, Шуляк, Шестак, Щербак и Ярмак.