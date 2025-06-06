LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" підготував добірку рідкісних українських прізвищ. Відомо, що кількість їхніх носіїв сягає менше ніж 100 людей, які живуть в Україні.
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Добірка найрідкісніших прізвищ в Україні
Багато українців цікавляться власним походженням, зокрема корінням своїх прізвищ. Адже родові імені можуть доволі багато розповісти про предків. У давнину прізвища часто утворювали на основі професії, місця проживання, рис характеру та особливостей зовнішності людини. Втім, чимало родових імен не можна назвати поширеними в Україні. Серед найрідкісніших українських прізвищ:
- Безгрішний – 3 носії;
- Листопаденко – 3 носії;
- Афендик – 4 носії;
- Базіка – 4 носії;
- Добрийдень – 4 носії;
- Рільник – 7 носіїв;
- Пірникоза – 13 носіїв;
- Поцілунок – 17 носіїв;
- Загубигорилка – 19 носіїв;
- Безмозкий – 20 носіїв;
- Добривечір – 21 носій;
- Бандера – 22 носії;
- Палюлюлька – 22 носії;
- Загубинога – 23 носії;
- Убийсобака – 28 носіїв;
- Куропась – 38 носіїв;
- Гірчиця – 36 носіїв;
- Ангел – 36 носіїв;
- Бідось – 35 носіїв;
- Гадюка – 39 носіїв;
- Річка – 40 носіїв;
- Деньдобрий – 46 носіїв;
- Обійдихата – 47 носіїв;
- Золотко – 50 носіїв;
- Ляля – 51 носій;
- Брехун – 73 носії;
- Воїн – 74 носії;
- Вірвікаша – 75 носіїв;
- Печиборщ – 77 носіїв;
- Пиво – 79 носіїв;
- Непийпиво – 79 носіїв;
- Дзеркаль – 79 носіїв;
- Недайборщ – 92 носії.
Найрідкісніші українські прізвища / Фото Freepik
Які прізвища виникли в давні часи
На українське коріння предків можуть вказувати особливі суфікси прізвищ. Саме вони відображають традиції та звичаї наших пращурів у давнину. Найпоширенішими серед суфіксів є: -енко, -ук, -юк, -ак, а також -ський, -цький та -зький.
Водночас українське походження мають родові імена з суфіксами -ак та -як, які зустрічаються здебільшого на Заході України. Наприклад, Єрмак, Приймак, Сторчак, Галущак, Ковпак, Портяк, Шуляк, Шестак, Щербак і Ярмак.