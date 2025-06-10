Зазвичай такі прізвища складалися з двох або трьох літер. Однак у сучасному світі ці родові імена не можна назвати дуже поширеними серед українців. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Добірка найкоротших прізвищ в Україні

Яр

Наразі відомо лише про 5 українців, які мають це прізвище. Представники цього родового імені здебільшого проживають у Києві та Дніпрі.

Єх

В Україні налічується лише 11 власників цього прізвища, які живуть на Житомирщині та Київщині. Що цікаво, це родове ім'я не згадується у козацьких реєстрах.

Мот

У сучасному світі відомо про 114 людей, які його мають. Власники такого прізвища переважно живуть на Хмельниччині та Київщині.

Найкоротші прізвища в Україні 2025 / Фото Freepik

Бой

В Україні живуть 34 людини, які можуть похизуватися цим прізвищем. Представники такого родового імені здебільшого живуть на Львівщині та Харківщині.

Вак

Це прізвище вважається дуже рідкісним, адже відомо лише про 3 його носії. Вони переважно живуть на Харківщині.

Кат

Таке родове ім'я не є дуже поширеним серед українців. Річ у тім, що наразі залишився тільки один його представник, який мешкає на Одещині.

Найрідкісніші прізвища в Україні

Чимало родових імен не можна назвати поширеними в Україні. Відомо, що їхніх носіїв сягає менше ніж 100 людей. Серед найрідкісніших українських прізвищ: Бідось, Гадюка, Річка, Деньдобрий, Обійдихата, Золотко, Ляля, Брехун, Воїн, Вирвикаша, Печиборщ, Пиво, Непийпиво й Дзеркаль.