LifeStyle24 со ссылкой на книгу "Происхождение украинской фамилии" украинского исследователя Валентина Лученко рассказывает подробнее о фамилиях, которые имеют благородные корни.

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Подборка украинских фамилий, имеющих благородное происхождение

Большинство украинских родовых имен связано с социальным статусом человека, поэтому вполне вероятно, что предки некоторых граждан могли возглавлять наше государство в прошлом. В современном мире сохранилось много фамилий, которые в древности принадлежали князьям. Например, Князь, Княжук, Княжинский, Сапига, Хоткевич и Нимерович. Что интересно, в Украине сейчас проживают почти 2000 владельцев этих фамилий.

К тому же на благородное происхождение указывают родовые имена, которые имеют суффиксы -ский и -цкий. Только шляхта, бояре и казацкая старшина могли похвастаться такими фамилиями, которые передавались потом по наследству. Обычно эти родовые имена образовывали от названий городов, где жили предки. К таким фамилиям относятся: Острожский, Корецкий, Вишневецкий, Косаковский и Ружинский.

Среди других аристократических родовых имен:

Любомирский;

Корецкий;

Полуботок;

Самойлович;

Апостол;

Скоропадский.

Фамилии, которые имеют благородное происхождение / Фото Freepik

Какая украинская фамилия принадлежала древнегреческим царям

Фамилия Атамас указывает на древнегреческие корни. Это родовое имя оно происходит от имени правителя города Орхоменос. Мужчина был внуком бога Прометея, который похитил огонь с Олимпа и передал его людям.

По легендам, Атамас имел бурную личную жизнь. Он был несколько раз женат. Сначала мужчина сделал предложение руки и сердца богине облаков Нефели, но впоследствии покинул ее ради дочери правителя Фив, по имени Ино. Однако эти отношения также довольно скоро завершились, ведь Атамас влюбился в дочь царя лапифов, которую звали Фемисто.