Коли будемо святкувати Різдво у 2025 році в Україні: дата за новим календарем

Різдво Христове вважається одним з найважливіших свят для вірян. Адже саме в цей день народився Син Божий.

На Різдво заведено відвідувати службу Божу в церкві, молитися та влаштовувати негучні сімейні застілля. Коли віряни відзначатимуть це свято – розповідає LifeStyle24.

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Коли буде Різдво у 2025 році

1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.

Відтоді Різдво почали відзначати 25 грудня. Однак деякі віряни дотримуються старого стилю, тому святкуватимуть Різдво 7 січня.

Різдво 2025 / Фото Freepik

Різдво: традиції свята

У свято християнам дозволяється їсти продукти тваринного походження, адже Різдвяний піст вже завершився. У церквах 25 грудня зазвичай проводять три служби Божі, одну з яких вірянам варто обов'язково відвідати. Після цього люди збираються родиною та проводять день у сімейному колі.

Увечері віряни починають ходити будинками сусідів, де співають колядки, за що отримують подарунки від господарів. Так, люди вітають один одного зі святом народження Спасителя.

Традиційно у Різдво не можна лихословити, пліткувати, заздрити, сваритися та сперечатися, бо тоді привабите негатив у своє життя. Також не варто займатися хатніми справами, зокрема прибиранням, пранням та рукоділлям. У це велике свято не рекомендується виносити сміття, адже існує ризик позбутися щастя в наступному році.