Белый понедельник уже скоро: что это за праздник

На следующий день после Троицы в календаре можно увидеть менее известный, но особенный праздник –Белый понедельник. В этом году он приходится на 9 июня.

В Украине и в некоторых англоязычных странах Белый понедельник имеет давнюю историю и глубокое значение. Что интересно, за рубежом его еще называют WhitMonday. Это название образовали от Whitsunday, что является английским названием Пятидесятницы, рассказывает LifeStyle24.

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Что такое Белый понедельник

Белый понедельник наступает сразу после Троицы – одного из ключевых праздников в христианском календаре. Зеленые праздники обычно отмечают на 50-й день после Пасхи в память о Сошествии Святого Духа на апостолов. Именно это событие стало началом христианской проповеди и символически ознаменовало рождение Церкви.

По одной из версий, название Белый понедельник связано с одеждой белого цвета, который одевали верующие, недавно крестившиеся. Этот наряд символизировал чистоту и духовное обновление. Ведь белый цвет ассоциируется с очищением души и принятием веры.

Что такое Белый понедельник / Фото Freepik

В некоторых странах Западной Европы Белый понедельник является официальным выходным. В этот день люди продолжают отдыхать после Троицы, проводить время с родными, а также молиться и участвовать в богослужениях.

В то же время в Украине семьи тоже собираются за праздничной трапезой и обращаются с различными просьбами к Богу. Кроме этого, украинцы проводят этот день в покое и согласии, не занимаясь тяжелым трудом.

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