День памяти Героев Крут: правда и мифы о бое за будущее Украины

Сегодня, 29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут. Ежегодно граждане вспоминают события 1918 года, а именно героический подвиг украинских военных в борьбе за свободу и будущее родного государства.

Впрочем, вокруг боев под Крутами возникло много мифов, которые искажают реальную картину. 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти рассказывает правдивые факты, связанные с этими важными историческими событиями.

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Бой под Крутами: правда и мифы

В битвах участвовали только студенты и гимназисты

На самом деле в состав основных сил защитников Крут входило около 500 человек. Среди них были старшины и курсанты Украинской военной школы имени Богдана Хмельницкого, бойцы Куреня Смерти и вольные казаки из города Глухова. Они уже имели боевой опыт, а некоторые из них даже участвовали в Первой мировой войне. Юноши действительно защищали станцию Круты, однако их было не так много.

Все украинские защитники погибли в бою

Украинские силы оборонялись в течение пяти часов, после чего организованно отступили. Войско УНР уничтожало за собой железнодорожные пути, чтобы замедлить продвижение врага. Однако около 30 студентов попали в окружение и умерли от рук большевиков. Известно о 70–100 погибших украинцах. В то же время потери врага составляют 300 человек.

Украинцы боролись без оружия против большевистской армии

Защитники Крут были вооружены. Бойцы имели винтовки, 16 пулеметов и самодельный бронепоезд – обычную 76-миллиметровую артиллерийскую пушку, установленную на железнодорожной платформе. Несмотря на то, что враг был лучше оснащен, украинские бойцы смогли нанести ему многочисленные потери.

Бой под Крутами в 1918 году / Фото из Википедии

Бой под Крутами состоялся 29 января

Согласно исследованию кандидата исторических наук Михаила Ковальчука битвы состоялись 30 января. Дело в том, что большевики сначала захватили город Бахмач, а только потом начали наступление на Круты. Из-за этого возникла путаница, которая привела к искажению действительности. На самом деле украинские военные боролись с большевиками под Крутами с 30 января по 5-6 февраля.

Бой не имел стратегического значения

Бой под Крутами позволил задержать наступление большевиков на Киев. Несмотря на трагические потери, украинцам удалось выиграть несколько дней, которые были использованы для организации обороны столицы и подписания Брест-Литовского мирного договора. Важно отметить, что этот документ обеспечил международное признание УНР.

Пока происходил бой, в Киеве звучала русская речь

В 1917-1918 годах большинство жителей Киева разговаривало на украинском. Более того, армия генерала Муравьева, прибыв в город, расстреливала всех украиноязычных киевлян, среди которых были работники государственных предприятий УНР и те, кто имел удостоверения Украинской Народной Республики.