День памяти Героев Крут: правда и мифы о бое за будущее Украины
Сегодня, 29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут. Ежегодно граждане вспоминают события 1918 года, а именно героический подвиг украинских военных в борьбе за свободу и будущее родного государства.
Впрочем, вокруг боев под Крутами возникло много мифов, которые искажают реальную картину. 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти рассказывает правдивые факты, связанные с этими важными историческими событиями.
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Бой под Крутами: правда и мифы
В битвах участвовали только студенты и гимназисты
На самом деле в состав основных сил защитников Крут входило около 500 человек. Среди них были старшины и курсанты Украинской военной школы имени Богдана Хмельницкого, бойцы Куреня Смерти и вольные казаки из города Глухова. Они уже имели боевой опыт, а некоторые из них даже участвовали в Первой мировой войне. Юноши действительно защищали станцию Круты, однако их было не так много.
Все украинские защитники погибли в бою
Украинские силы оборонялись в течение пяти часов, после чего организованно отступили. Войско УНР уничтожало за собой железнодорожные пути, чтобы замедлить продвижение врага. Однако около 30 студентов попали в окружение и умерли от рук большевиков. Известно о 70–100 погибших украинцах. В то же время потери врага составляют 300 человек.
Украинцы боролись без оружия против большевистской армии
Защитники Крут были вооружены. Бойцы имели винтовки, 16 пулеметов и самодельный бронепоезд – обычную 76-миллиметровую артиллерийскую пушку, установленную на железнодорожной платформе. Несмотря на то, что враг был лучше оснащен, украинские бойцы смогли нанести ему многочисленные потери.
Бой под Крутами состоялся 29 января
Согласно исследованию кандидата исторических наук Михаила Ковальчука битвы состоялись 30 января. Дело в том, что большевики сначала захватили город Бахмач, а только потом начали наступление на Круты. Из-за этого возникла путаница, которая привела к искажению действительности. На самом деле украинские военные боролись с большевиками под Крутами с 30 января по 5-6 февраля.
Бой не имел стратегического значения
Бой под Крутами позволил задержать наступление большевиков на Киев. Несмотря на трагические потери, украинцам удалось выиграть несколько дней, которые были использованы для организации обороны столицы и подписания Брест-Литовского мирного договора. Важно отметить, что этот документ обеспечил международное признание УНР.
Пока происходил бой, в Киеве звучала русская речь
В 1917-1918 годах большинство жителей Киева разговаривало на украинском. Более того, армия генерала Муравьева, прибыв в город, расстреливала всех украиноязычных киевлян, среди которых были работники государственных предприятий УНР и те, кто имел удостоверения Украинской Народной Республики.