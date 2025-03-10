Кто такая женщина – "черная вдова": почему так говорят на девушек

Жизнь каждого человека полна как положительных, так и отрицательных моментов. Однако иногда может сложиться впечатление, что у некоторых женщин длится сплошная черная полоса в любви.

Девушек, которым особенно не везет в личной жизни, называют "черными вдовами". Подробнее об этом – рассказывает 24 Канал.

Интересно Можно ли нести искусственные цветы на кладбище: запомните это

Почему женщин называют "черными вдовами"

Сначала это понятие возникло в биологии, когда ученые описали паука – каракурта. Этот вид считается очень опасным, ведь его укус в 50 раз ядовитее тарантула. Более того, самка рода "черных вдов" после спаривания нередко убивает и съедает самца. Впоследствии с такими пауками начали сравнивать женщин, чьи партнеры умирали при загадочных или подозрительных обстоятельствах. А через некоторое время термин "черная вдова" распространился в культуре и начал применяться в переносном значении – для описания девушек, которых сопровождают трагедии в личной жизни.

Что интересно, некоторые исторические деятельницы тоже получали это прозвище, если их мужей постигла смерть при невыясненных обстоятельствах. Так, Вера Ренци, Белль Ганнес и другие женщины стали известными как "черные вдовы", поскольку их действия приводили к гибели большого количества парней. В обществе таких девушек иногда избегают или даже боятся, считая, что они несут несчастье.

"Черная вдова" / Фото Freepik

Когда вдова может снова выйти замуж

Смерть второй половинки – большая трагедия для каждого. Все переживают горе по-своему, но все же некоторые через некоторое время начинают думать о повторном браке. Впрочем, не все знают, когда вдова может выйти замуж после смерти мужа.

По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, такие женщины могут это сделать, только отслужив девятины, сороковины и годовщину по умершему. Он отметил, что каждый самостоятельно решает, сколько именно горевать из-за потери. В то же время существует вероятность, что Господь благословит детьми в новом браке.