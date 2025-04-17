Сегодня – Чистый четверг 2025: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 17 апреля, верующие празднуют Чистый четверг. В этот день христиане вспоминают, как Сын Божий омыл ноги апостолам во время Тайной вечери.

Кроме этого, в церкви рассказывают о предательстве Иуды и молитве Иисуса Христа в Гефсиманском саду. По Евангелию, именно в этот день появилось Таинство Святого Причастия, во время которого люди пробуют хлеб, который символизирует тело Спасителя, и выпивают глоток вина, что означает кровь Сына Божьего, рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Чистый четверг

Не стоит нарушать Великий пост, в частности потреблять мясные и молочные продукты.

Не следует брать или занимать деньги в долг.

Нельзя сквернословить, завидовать, сплетничать и желать другим зла.

Не рекомендуется развлекаться и веселиться.

Не стоит пренебрегать уборкой и гигиеной.

Не следует ходить в грязных вещах.

Нельзя после уборки выливать грязную воду в доме.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Не следует оставлять грязную посуду на столе и разбрасывать вещи в доме.

Что нельзя делать в Чистый четверг / Фото Freepik

Что можно делать в Чистый четверг

В этот день принято начинать подготовку к Пасхе. Так, сначала стоит заняться генеральной уборкой в доме, в частности помыть пол, окна и двери. Считалось, что тогда люди привлекут благополучие и счастье в дом. Также в Чистый четверг следует избавиться от ненужных вещей и освободить место для чего-то нового.

В то же время верующим рекомендуется завершить все свои важные дела и тяжелый физический труд. Кроме этого, в этот день хозяйки готовят пасхальные блюда, выпекают куличи и красят яйца. Важно все успеть сделать до Страстной пятницы. Дело в том, что это скорбный день, в который вспоминают страдания Иисуса Христа на горе Голгофе, поэтому запрещено заниматься любыми делами.