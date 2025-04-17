17 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя ходить в грязных вещах

17 апреля греко-католики и православные христиане отмечают Чистый четверг. В этот день верующие начинают активную подготовку к Пасхе.

Кроме этого, люди отправляются в церковь, чтобы помолиться. О запретах и приметах на 17 апреля – рассказывает LifeStyle24.

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Чистый четверг

В Чистый четверг христиане вспоминают библейские события, в частности Тайную вечерю, молитву Иисуса Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды Искариота. По Священному Писанию, накануне своей смерти Сын Божий собрал апостолов на последнюю трапезу. Во время нее Он установил Таинство Святой Евхаристии, по которому верующие потребляют хлеб и церковное вино. Также Иисус омыл ноги своим ученикам, продемонстрировав пример смирения и уважения.

Что нельзя делать

Нельзя сквернословить, завидовать, сплетничать и желать другим зла.

Не следует ходить в грязных вещах, потому что тогда притянете проблемы в дом.

Не рекомендуется развлекаться и веселиться.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы

Если кулич получился тяжелый и плохо пропеченный, то в этом году придется предстать перед трудностями.

Если кулич получился легкий и зарумяненный, то год пройдет спокойно.

Если сегодня не убрать дом, то этот год пройдет в ссорах и спорах с родными.

Если в Чистый четверг вынести что-то из своих вещей из дома, то ожидайте плохих новостей.

Что еще отмечают

День пожарной охраны Украины. Его ежегодно отмечают с 2013 года. Именно тогда четвертый президент Украины Виктор Янукович подписал соответствующий Указ, учитывая весомый вклад работников пожарной охраны Украины в дело борьбы с огненной стихией, защиты жизни и здоровья людей, имущества от пожаров, в поддержку инициативы общественных объединений и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.