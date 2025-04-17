Кроме этого, люди отправляются в церковь, чтобы помолиться. О запретах и приметах на 17 апреля – рассказывает LifeStyle24.
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Чистый четверг
В Чистый четверг христиане вспоминают библейские события, в частности Тайную вечерю, молитву Иисуса Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды Искариота. По Священному Писанию, накануне своей смерти Сын Божий собрал апостолов на последнюю трапезу. Во время нее Он установил Таинство Святой Евхаристии, по которому верующие потребляют хлеб и церковное вино. Также Иисус омыл ноги своим ученикам, продемонстрировав пример смирения и уважения.
Что нельзя делать
- Нельзя сквернословить, завидовать, сплетничать и желать другим зла.
- Не следует ходить в грязных вещах, потому что тогда притянете проблемы в дом.
- Не рекомендуется развлекаться и веселиться.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
Народные приметы
- Если кулич получился тяжелый и плохо пропеченный, то в этом году придется предстать перед трудностями.
- Если кулич получился легкий и зарумяненный, то год пройдет спокойно.
- Если сегодня не убрать дом, то этот год пройдет в ссорах и спорах с родными.
- Если в Чистый четверг вынести что-то из своих вещей из дома, то ожидайте плохих новостей.
Что еще отмечают
День пожарной охраны Украины. Его ежегодно отмечают с 2013 года. Именно тогда четвертый президент Украины Виктор Янукович подписал соответствующий Указ, учитывая весомый вклад работников пожарной охраны Украины в дело борьбы с огненной стихией, защиты жизни и здоровья людей, имущества от пожаров, в поддержку инициативы общественных объединений и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.