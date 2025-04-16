Чистый четверг 2025: как и когда правильно купаться в этот день

В древности наши предки именно в Чистый четверг стремились очистить не только дом, но и себя. Купание в этот день было важным обрядом, который приносил здоровье и духовное обновление.

В 2025 году Чистый четверг приходится на 17 апреля. Как и когда правильно купаться в этот день – рассказывает LifeStyle24.

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Чистый четверг 2025: как и когда правильно купаться

По традиции верующие должны начать купаться и умываться еще до рассвета. Это позволит смыть все проблемы, накопившиеся за год. Те, кто придерживается этого обычая, часто готовят воду заранее и кладут в нее серебряную ложку или другой серебряный предмет. Согласно народному поверью, вода, настоянная на серебре, придает силы и сохраняет молодость.

Во время умывания или купания принято тихо молиться, прося у Бога или Пресвятой Богородицы очищения от грехов и здоровья для себя и близких. Так, можно проговаривать такие слова: "Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, Четверг, чистым будь. Очисти меня, раба Божьего, от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от бесполезных споров. Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь".

Также рекомендуется купаться стоя в прохладной воде, чтобы тщательно очистить тело. Кроме этого, в процессе можно представлять, как свет освобождает душу от негативной энергии.

Как правильно купаться в Чистый четверг / Фото Freepik

Что нельзя делать в Чистый четверг

В Чистый четверг принято ничего не занимать, в частности деньги, одежду или продукты. Наши предки верили, что вместе с вещами вынесут благосостояние и счастье из дома. Важно отметить, что верующим запрещено пренебрегать генеральной уборкой дома. Ее стоит завершить до захода солнца, потому что тогда уже начинаются богослужения в церквях, на которых христианам следует присутствовать.

О других запретах, действующих на Чистый четверг – читайте далее в материале.