Что делать, если просфора зацвела: объяснение священника ПЦУ

В домах многих христиан просфора занимает особое место. Обычно ее хранят дома, возле икон, в течение длительного времени.

Однако не все верующие знают, что делать, если просфора испортилась и на ней появилась плесень. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на слова игумена Православной церкви Украины Савватия Собко.

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Что такое просфора

Просфора – богослужебный литургический хлеб, который используется для Евхаристии. Он состоит из двух частей, символизирующих двойную природу Иисуса Христа – божественную и человеческую. При этом этот хлеб обязательно делается из квасного или дрожжевого теста.

На просфоре обычно изображают крест с надписью на греческом языке – "ИС-ХС НИ-КА", что трактуется как "Иисус Христос Победитель". После окончания литургии святыню выносят из алтаря и подают верующим.

Просфора / Фото из Википедии

Что делать, если просфора зацвела

Христианам разрешается хранить этот хлеб дома, возле икон, а потреблять его только со святой водой и натощак. Впрочем, важно относиться к крошкам просфоры с уважением и не разбрасывать их, как заверил игумен Савватий Собко.

По его словам, святыню следует разрезать на маленькие кусочки и положить ее в полотняный мешочек, чтобы та дольше хранилась и не испортилась. Однако если просфора зацвела, то ее следует выбросить в реку.

Когда дольки просфоры просохнут, их хранят хоть несколько лет. Маленькие кусочки удобнее есть. Кроме того, целая просфора гораздо быстрее заплесневеет, потому что внутри ее влага, которая может стать питательной средой для плесени,

– отметил игумен ПЦУ Савватий Собко.

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