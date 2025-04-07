Однак не всі віряни знають, що робити, якщо проскура зіпсувалась та на ній з'явилася пліснява. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на слова ігумена Православної церкви України Саватія Собка.

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Що таке проскура

Проскура – богослужбовий літургійний хліб, який використовується для Євхаристії. Він складається з двох частин, що символізують подвійну природу Ісуса Христа – божественну і людську. Водночас цей хліб обов'язково робиться з квасного або дріжджового тіста.

На проскурі зазвичай зображують хрест з написом грецькою мовою – "ІС-ХС НІ-КА", що трактується як "Ісус Христос Переможець". Після закінчення літургії святиню виносять з вівтаря і подають вірянам.

Проскура / Фото з Вікіпедії

Що робити, якщо проскура зацвіла

Християнам дозволяється зберігати цей хліб вдома, біля ікон, а споживати його лише зі святою водою та натщесерце. Втім, важливо ставитися до крихт проскури з повагою та не розкидати їх, як запевнив ігумен Саватій Собко.

За його словами, святиню слід розрізати на маленькі шматочки та покласти її в полотняний мішечок, щоб та довше зберігалася та не зіпсувалася. Однак якщо проскура зацвіла, то її варто викинути в річку.

Коли часточки проскури просохнуть, їх зберігають хоч кілька років. Маленькі шматочки зручніше їсти. Крім того, ціла просфора набагато швидше запліснявіє, тому що всередині її волога, яка може стати живильним середовищем для цвілі,

– зазначив ігумен ПЦУ Саватій Собко.

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