Під час посту важливо дотримуватися певних харчових обмежень, зокрема не вживати продукти тваринного походження, та відмовитися від розваг. Втім, багато людей цікавляться, чи можна тоді відзначати день народження, якщо він припадає на піст. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео священника Юліана Тимчука.

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Чи можна святкувати день народження під час посту

За словами священника Юліана Тимчука, вірянам можна відзначати свій день народження в піст. У Біблії немає прямої заборони на це, тому важливий не факт святкування, а те, як саме християни його проводять. Хоч під час посту люди дотримуються стриманого способу життя, не варто відмовлятися від радості та вдячності за ще один прожитий рік.

Священник зауважив, що іменинник має почати свій день народження з подяки Господу, прочитавши особливу молитву, та роздумів над пройденим шляхом. Однак святкування не обов'язково має бути гучним застіллям із розвагами. Натомість воно може бути скромним, але щирим.

Можна запросити друзів, поспілкуватися, в цьому нічого поганого немає. Святкувати день народження в піст можна і треба,

– запевнив Юліан Тимчук.

Чи можна у піст хрестити дитину

Православна церква України не забороняє хрещення дітей у піст. Це Святе Таїнство має глибоке значення і не залежить від певних періодів року. Головною метою хрещення є початок нового духовного життя.

Крім цього, цей процес означає визнання своєї віри в Ісуса Христа, тому не варто прив'язувати його до певних дат, зокрема посту. Втім, святкування після хрещення малюка має бути скромним, без гучних застіль.