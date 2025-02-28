Однак період хрещення інколи припадає на піст, тому у багатьох виникає запитання, чи можна здійснювати цей обряд у такий час. Про це детальніше розповідає 24 Канал з посиланням на слова настоятеля Свято-Вознесенського храму села Плоске Полтавської єпархії ПЦУ Дмитра Педини.

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Чи можна хрестити дитину у піст

Православна церква України не забороняє хрещення дітей у піст. Це Святе Таїнство має глибоке значення і не залежить від певних періодів року. Головною метою хрещення є початок нового духовного життя. Крім цього, цей процес означає визнання своєї віри в Ісуса Христа, тому не варто прив’язувати його до певних дат, зокрема посту.

Священник Православної церкви України Дмитро Педина вже також висловився стосовно цього питання. За його словами, віряни можуть хрестити дитину, коли захочуть. Християнам не заборонено цього робити у піст. Втім, святкування після хрещення малюка має бути скромним, без гучних застіль.

Дитину можна хрестити у піст, як і в будь-який інший час року. Хрестять тоді, коли батьки готові поставити своє маля на служіння Богу. І до цього варто поставитися відповідально, адже дорослі роблять вибір замість маленької дитини,

– зауважив настоятель Свято-Вознесенського храму села Плоске Полтавської єпархії ПЦУ Дмитро Педина.

Чи можна хрестити дитину в піст / Фото Pexels

Чи можна одружуватися під час посту

У період посту віряни зміцнюють зв'язок з Богом, оскільки дотримуються усіх його правил. Пращури вважали, що духовне очищення стосується не тільки обмежень в їжі, але й гріховних вчинків. Тому піст – гарний час, щоб присвятити себе молитві та покаятися. Під час посту не рекомендується вирушати в далекі поїздки, оскільки можна накликати біди, лінуватися та байдикувати, бо тоді майбутні плани не реалізуються. У жодному разі не варто влаштовувати гучні гуляння та вечірки, зокрема весілля, натомість слід присвятити час молитві й спілкуванню з Богом.

Однак не всі люди дотримуються таких звичаїв, тому обирають для себе будь-яку дату для святкування. Законодавство України не забороняє людям одружуватися під час посту, тому кожен самостійно вирішує, чи проводити шлюбну церемонію у цей період, чи ні.