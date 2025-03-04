Вылить или выпить: что делать со старой святой водой

Святая вода считается великой святыней в христианской традиции. Поэтому к ней верующие относятся с особым почтением.

Однако иногда христиане не знают, что делать, если святая вода стоит уже несколько лет или имеет неприятный запах. Кто-то считает, что ее стоит вылить, а некоторые – выпить. Что надо делать со старой святой водой – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Закарпатскую епархию Православной церкви Украины.

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Что делать со старой святой водой

Святая вода не испортится, если ее хранить должным образом в чистой стеклянной посуде и в месте, где нет посторонних запахов и прямых солнечных лучей. Однако если по определенным причинам святыня изменила запах или цвет, то ее нельзя просто вылить в реку или ванну. Лучший способ утилизации святой воды – оставить подальше от мест, где ходят люди и животные.

В то же время если святыня еще пригодна к употреблению, но ее слишком много, то можно использовать эту воду для освящения дома или окропления вещей. Более того, святую воду можно добавлять в тесто для просфор, богослужебного литургического хлеба. По словам священников ПЦУ, святыню надо хранить дома в стеклянном сосуде возле икон и пить ее натощак в течение года.

Что делать со святой водой / Фото Freepik

Кому можно пить святую воду

Святую воду разрешается пить всем верующим, в том числе и тем, кто планирует креститься. Женщинам в период менструации также можно принимать агиасму. По словам священников, святую воду надо употреблять из отдельных чашек.

Кроме этого, следует поделиться святыней с ближними, если те ее не имеют дома. В случае болезни святую воду обычно пьют в течение дня чайными ложечками.