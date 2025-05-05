Что нельзя делать ночью, чтобы не лишиться благополучия

Для наших предков ночь всегда считалась особенным временем. В этот период важно соблюдать определенные правила, чтобы не навлечь беду в семью.

LifeStyle24 рассказывает о том, что категорически нельзя делать ночью. Подробнее об этом – читайте далее в материале.

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Что нельзя делать на ночь

В древности люди старались не выбрасывать мусор ночью. Ведь считали, что вместе с хламом вынесут достаток и благосостояние из дома. Также предки не занимались уборкой, в частности подметанием или мытьем пола, после захода солнца. Дело в том, что возникал высокий риск лишиться покоя в семье. Кроме этого, не рекомендуется стричься или бриться ночью, чтобы не сократить продолжительность своей жизни.

Что интересно, в народе верили, что нельзя оставлять на столе определенные вещи на ночь. В частности, закваску, ножи, грязную посуду и острые предметы. Если это сделать, то можно разозлить домового и привлечь ссоры в семью.

Среди других запретов, которые действуют ночью:

Не стоит смотреть в зеркало после захода солнца, чтобы не навлечь несчастье.

Не следует считать и занимать деньги ночью, потому что тогда привлечете финансовые трудности.

Нельзя сквернословить, когда смотрите на звездное небо, чтобы не потерять здоровье.

Что нельзя делать на ночь / Фото Freepik

Почему нельзя смеяться перед сном

Предки верили, что смех перед сном может вызвать не только бытовые неприятности, но и ссоры между людьми в доме. С практической точки зрения это также логично, ведь громкие разговоры или развлечения способны помешать другим членам семьи отдохнуть.

По народным поверьям нельзя смеяться ночью из-за охранника дома – домового. Он любит тишину и порядок, поэтому если кто-то будет вести себя шумно в темное время, то может обидеться и начать вредить. В частности, создавать мелкие проблемы или провоцировать недоразумения между людьми.