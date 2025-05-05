LifeStyle24 розповідає про те, що категорично не можна робити вночі. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі.

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Що не можна робити на ніч

У давнину люди намагалися не викидати сміття вночі. Адже вважали, що разом із непотребом винесуть достаток і добробут з хати. Також предки не займалися прибиранням, зокрема підмітанням чи миттям підлоги, після заходу сонця. Річ у тім, що виникав високий ризик позбутися спокою в родині. Крім цього, не рекомендується стригтися чи голитися вночі, щоб не скоротити тривалість свого життя.

Що цікаво, у народі вірили, що не можна залишати на столі певні речі на ніч. Зокрема, закваску, ножі, брудний посуд і гострі предмети. Якщо це зробити, то можна розлютити домовика та привабити сварки в сім'ю.

Серед інших заборон, які діють вночі:

Не варто дивитися в дзеркало після заходу сонця, щоб не накликати нещастя.

Не слід рахувати та позичати гроші вночі, бо тоді привабите фінансові труднощі.

Не можна лихословити, коли дивитесь на зоряне небо, щоб не втратити здоров'я.

Що не можна робити на ніч / Фото Freepik

Чому не можна сміятися перед сном

Пращури вірили, що сміх перед сном може спричинити не тільки побутові неприємності, а й сварки між людьми в домі. З практичного погляду це також логічно, адже гучні розмови чи розваги здатні завадити іншим членам родини відпочити.

За народними повір'ями не можна сміятися вночі через охоронця будинку – домовика. Він полюбляє тишу й порядок, тому якщо хтось буде поводитися галасливо в темну пору, то може образитися й почати шкодити. Зокрема, створювати дрібні негаразди чи провокувати непорозуміння між людьми.