Что запрещено делать в третий день Пасхи: традиции и обычаи Светлого вторника

Праздничную неделю после Пасхи называют Светлой. В храмах остаются открытыми Царские Врата, а люди придерживаются особых традиций и запретов. Третий день Пасхи – это Светлый вторник, который в этом году пришелся на 22 апреля.

В Светлый понедельник верующие продолжают идти в церковь и праздновать Воскресение Христово. Также в этот день продолжают обливаться водой, чтобы исцелиться и смыть грехи. LifeStyle 24 больше расскажет, что стоит и что нельзя делать в этот день.

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Что нельзя делать в Светлый вторник

Не стоит на третий день Пасхи заниматься домашними делами или выполнять тяжелую работу. Всю работу стоит отложить на потом.

В Светлый вторник запрещено венчаться. Издавна считают, что в пасхальные праздники христиане должны радоваться одному – Воскресению Христовому.

Нельзя грустить и тосковать по умершим. В народе объясняют, что скорбь по усопшим не может быть совместимой с радостью от воскресения Христа.

Запрещено в Светлый вторник конфликтовать, ссориться, повышать голос и ругаться.

На третий день Пасхи нельзя скупиться на еду, деньги и отказывать в помощи нуждающимся.

Что стоит делать в Светлый вторник

На третий день Пасхи принято ходить или приглашать в гости родственников, друзей и соседей. Делиться радостными новостями, угощать пасками и пасхальными яйцами.

В Светлый вторник стоит помочь тем, кто в этом нуждается.

Кое-где Светлый вторник называют "хороводницей". В этот день народ придерживался традиции водить хоровод.