Не только еду и деньги: что запрещено класть в гроб к умершему

Многие украинцы придерживаются особых обычаев во время погребения родных. В народе принято класть определенные предметы в гроб.

Но не все вещи могут быть похоронены вместе с покойником. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя класть в гроб?

Некоторые люди верят, что в гроб следует положить еду, алкоголь, сигареты или даже деньги, чтобы якобы передать что-то в потусторонний мир. На самом же деле это не стоит делать, ведь такие вещи не нужны душе умершего.

Кроме этого, не рекомендуется класть в гроб острые или металлические предметы, в частности ножи, ножницы и иглы. Согласно народным поверьям, они могут навлечь несчастье на семью.

Также не стоит класть в гроб зеркала или вещи с отражением. В древности эти предметы считались воротами, через которые душа могла не найти покоя. Поэтому во многих регионах Украины до сих пор завешивают зеркала в доме, где кто-то умер, чтобы не навредить покойнику.

В то же время нельзя класть чужие или украденные вещи в гроб. Ведь тогда возникает высокий риск навлечь смерть на того, чьи предметы тайно забрали.

Что нельзя класть в гроб / Фото Freepik

Что запрещено делать на кладбище?

В народе можно услышать немало примет, связанных с кладбищем. Еще издавна люди считали, что вести себя там нужно с особой осторожностью, чтобы не потревожить души умерших и не навлечь беды на себя или родных.

Согласно народным приметам, не рекомендуется громко разговаривать, смеяться, развлекаться и кричать на кладбище. Дело в том, что это может потревожить души покойников и вызвать их недовольство. В то же время люди привлекут проблемы и несчастья в свою жизнь, если не будут достойно вести себя у могил.

К тому же запрещено брать с собой цветы, почву, веточки, камни или другие вещи с территории кладбища. Наши предки верили, что с этими предметами можно принести домой чужую беду или даже впустить в дом темные силы. В то же время это касается случаев, когда что-то упало на землю. В таком случае лучше оставить вещь там, где она лежит.