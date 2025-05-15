Жизненная сила и оберег от зла: что означают цвета и символы на вышиванке
- Цвета вышиванки имеют символическое значение: белый означает духовную чистоту, красный символизирует страсть, желтый ассоциируется с Солнцем, черный с мудростью, синий с гармонией, а зеленый с обновлением.
- Символы на вышиванке, такие как квадрат, круг, звезды, виноград, калина, крест и другие, имеют разные значения, от оберегов до символов семейного счастья и благополучия.
Сегодня, 15 мая, отмечают Всемирный день вышиванки. Каждый узор украинской вышивки – это целая система знаков, которой наши предки передавали знания и защищали себя от невзгод.
Эту национальную одежду украинцы надевают не только на праздники, но и в будние дни. О значении цветов и символов вышиванки – рассказывает LifeStyle24.
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Значение цветов на вышиванке
Белый цвет в вышиванке нередко используют и для создания узоров, ведь тот символизирует духовную чистоту, жизненную силу, энергию и свет. Считается, что он имеет также защитную силу и способен оберегать от зла, плохих мыслей, несчастий и болезней.
В то же время красный цвет можно назвать одним из самых любимых и самых распространенных в народной вышивке. Он олицетворяет страсть и любовь и имеет мощную энергетику. Красный заряжает силой и также может защитить от невзгод. Это цвет символизирует мужское начало и довольно часто ассоциируется с кровью украинских воинов, отдавших жизнь за свою землю.
Желтый цвет олицетворяет Солнце, небесный огонь и богатство. Хотя он не доминирует в орнаментах, однако ярко подчеркивает другие цвета вышивки.
Черный цвет довольно часто использовали наши предки для создания вышиванки. В частности, для Борщевской вышивки. Черный обычно воспринимают как символ скорби, разлуки или смерти, ведь этот цвет связывают с погребальными обрядами. Однако в украинской вышивке черный также означает мудрость, землю, плодородие и благосостояние.
Синий цвет, особенно в сочетании с красным, символизирует единство Воды и Огня, женского и мужского начал. Он ассоциируется с нежностью, гармонией, женственностью и внутренней глубиной.
Зеленый цвет символизирует весну, обновление и рост. Для наших предков он также ассоциировался со здоровьем и силой.
Значение символов на вышиванке
В древности люди особенно почитали природу, поэтому изображали различные стихии на своих вышиванках. В частности, воду – через волнистые линии, Солнце – восьмиугольную звезду, а землю – в виде ромба. Среди других символов вышиванки:
- Квадрат – достаток и благосостояние.
- Круг – Солнце, вечность и божественная энергия.
- Звезды – оберег от нечистых сил.
- Виноград – семейное счастье.
- Калина – любовь, красота и материнство.
- Красный мак – оберег для семьи.
- Сердце – счастливая семейная жизнь.
- Подсолнухи – сила, энергия и счастье.
- Роза – любовь, красота и женственность.
- Барвинок – верность и молодость.
В то же время крест означает сочетание Солнца и Огня, отцовской и материнской энергетики, мужской и женской. Считается, что этот знак способен защитить от злых духов и нечистой силы. Что интересно, прямой крест ассоциируется непосредственно с мужской энергией, а косой – с женской.