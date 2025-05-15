Жизненная сила и оберег от зла: что означают цвета и символы на вышиванке

Сегодня, 15 мая, отмечают Всемирный день вышиванки. Каждый узор украинской вышивки – это целая система знаков, которой наши предки передавали знания и защищали себя от невзгод.

Эту национальную одежду украинцы надевают не только на праздники, но и в будние дни. О значении цветов и символов вышиванки – рассказывает LifeStyle24.

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Значение цветов на вышиванке

Белый цвет в вышиванке нередко используют и для создания узоров, ведь тот символизирует духовную чистоту, жизненную силу, энергию и свет. Считается, что он имеет также защитную силу и способен оберегать от зла, плохих мыслей, несчастий и болезней.

В то же время красный цвет можно назвать одним из самых любимых и самых распространенных в народной вышивке. Он олицетворяет страсть и любовь и имеет мощную энергетику. Красный заряжает силой и также может защитить от невзгод. Это цвет символизирует мужское начало и довольно часто ассоциируется с кровью украинских воинов, отдавших жизнь за свою землю.

Желтый цвет олицетворяет Солнце, небесный огонь и богатство. Хотя он не доминирует в орнаментах, однако ярко подчеркивает другие цвета вышивки.

Что означают цвета вышиванки / Фото Freepik

Черный цвет довольно часто использовали наши предки для создания вышиванки. В частности, для Борщевской вышивки. Черный обычно воспринимают как символ скорби, разлуки или смерти, ведь этот цвет связывают с погребальными обрядами. Однако в украинской вышивке черный также означает мудрость, землю, плодородие и благосостояние.

Синий цвет, особенно в сочетании с красным, символизирует единство Воды и Огня, женского и мужского начал. Он ассоциируется с нежностью, гармонией, женственностью и внутренней глубиной.

Зеленый цвет символизирует весну, обновление и рост. Для наших предков он также ассоциировался со здоровьем и силой.

Значение символов на вышиванке

В древности люди особенно почитали природу, поэтому изображали различные стихии на своих вышиванках. В частности, воду – через волнистые линии, Солнце – восьмиугольную звезду, а землю – в виде ромба. Среди других символов вышиванки:

Квадрат – достаток и благосостояние.

Круг – Солнце, вечность и божественная энергия.

Звезды – оберег от нечистых сил.

Виноград – семейное счастье.

Калина – любовь, красота и материнство.

Красный мак – оберег для семьи.

Сердце – счастливая семейная жизнь.

Подсолнухи – сила, энергия и счастье.

Роза – любовь, красота и женственность.

Барвинок – верность и молодость.

В то же время крест означает сочетание Солнца и Огня, отцовской и материнской энергетики, мужской и женской. Считается, что этот знак способен защитить от злых духов и нечистой силы. Что интересно, прямой крест ассоциируется непосредственно с мужской энергией, а косой – с женской.