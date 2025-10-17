Именины 17 октября: кто сегодня празднует День ангела
- 17 октября именины празднуют Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф и Леонтий.
- Имена имеют разное происхождение: например, Александр и Андрей имеют греческие корни, а Иосиф – древнееврейские.
17 октября люди с именами Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф и Леонтий празднуют День ангела. Не забудьте поздравить родных и близких с таким важным праздником.
Подробнее о поздравлениях с Днем ангела – читайте в нашем материале.
Кто празднует День ангела 17 октября?
- Антон – имеет латинские корни и трактуется как "тот, кто идет в бой".
- Иосиф – имеет древнееврейское происхождение и означает "Бог приумножит" или "пусть Бог вознаградит".
- Демьян – имя пришло к нам из Древней Греции и переводится как "посвященный Дамии".
- Леонтий – имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "львиный".
- Александр – имеет греческое происхождение и означает "защитник".
- Андрей – это имя имеет греческое происхождение и означает "мужественный".
Как красиво поздравить с Днем ангела?: картинки и проза
Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного хмурого дня! Чтобы ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и укрывал своим крылом! С Днем ангела тебя!
***
Поздравляю тебя с Днем ангела, пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод и дарит мир и покой твоей душе. Желаю, чтобы каждый твой день был полон радости и любви, а твое сердце никогда не знало грусти. Пусть судьба будет щедрой к тебе, даря счастье и успех во всех начинаниях. И пусть вера, надежда и любовь будут твоими верными спутниками на жизненном пути.
***
В этот особенный день, пусть твой ангел-хранитель наполнит жизнь светом, нежностью и несравненной благодатью. Пусть каждый момент будет полон радости, счастья и любви, а каждая твоя мечта пусть сбывается с легкостью крыльев ангела. Пусть этот день станет началом новых достижений и незабываемых приключений, а ангелы всегда будут стоять рядом, оберегая тебя от всего злого. С Днем ангела!
***
С Днем ангела! Желаю тебе сегодня самых лучших подарков от судьбы: безграничной любви, множества счастливых моментов и исполнения всех желаний! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая от всяких бед и направляя к счастью!
