24 сентября люди с именами Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей и Степан празднуют День ангела. Не забудьте поздравить родных и близких с таким важным праздником.

LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает подробнее о значении и происхождении этих имен. Подробнее о поздравлениях с Днем ангела – читайте в нашем материале.

Кто празднует День ангела 24 сентября?

Виталий – имеет латинские корни и означает "тот, кто дает жизнь".

Владислав – имеет славянское происхождение и трактуется как "тот, кто обладает славой".

Давид – имя древнееврейского происхождения и переводится как "любимый".

Павел – пришло к нам из латинского языка и означает "маленький" или "скромный".

Сергей – имя латинского происхождения, которое переводится как "высокий и знатный".

Андрей – имеет древнегреческое происхождение и означает "мужественный" и "отважный".

Антон – по одной из версий, это имя имеет древнеримские корни и трактуется как "неоценимый" или "незаменимый".

Василий – имя греческого происхождения, что переводится как "царь".

Степан – это имя имеет греческое происхождение и означает "увенчанный" или "победитель".

Как красиво поздравить с Днем ангела?: картинки и проза

В День Ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали процветание и успех.

Поздравляю тебя с Днем Ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

Желаю невероятной радости в твой День Ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!

Поздравляю с Днем Ангела. Хочу тебе пожелать искренней доброты сердца, приятных сюрпризов жизни и больших успехов в твоих делах, отличного настроения и замечательных жизненных идей, уверенных сил и замечательных друзей.

Поздравляю с Днем Ангела. Пусть ангел поможет тебе в трудные минуты, наделит здоровьем, любовью, поспособствует в достижении поставленной цели и защитит от всего плохого в жизни.