24 вересня люди з іменами Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій та Степан святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 24 вересня?

Віталій – має латинське коріння та означає "той, хто дає життя".

Владислав – має слов'янське походження та трактується як "той, хто володіє славою".

Давид – ім'я давньоєврейського походження та перекладається як "улюблений".

Павло – прийшло до нас з латинської мови та означає "маленький" або "скромний".

Сергій – ім'я латинського походження, яке перекладається як "високий та знатний".

Андрій – має давньогрецьке походження та означає "мужній" та "відважний".

Антон – за однією з версій, це ім'я має давньоримське коріння та трактується як "неоціненний" або "незамінний".

Василь – ім'я грецького походження, що перекладається як "цар".

Степан – це ім'я має грецьке походження та означає "увінчаний" або "переможець".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

У День Ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.

Вітаю тебе з Днем Ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

Бажаю неймовірної радості у твій День Ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

Вітаю з Днем Ангела. Хочу тобі побажати щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.

Вітаю з Днем Ангела. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров’ям, любов’ю, посприяє в досягненні поставленої мети та захистить від всього лихого у житті.