20 октября празднуют День ангела Артема. В Украине много мужчин с таким именем, поэтому стоит поздравить их сегодня с праздником.

Имя Артем имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "невредимый" или "посвященный Артемиде – богине охоты и дикой природы". Его владельцы считаются общительными людьми, которые способны сплотить вокруг себя единомышленников, пишет 24 Канал.

Наша редакция подготовила поздравления с Днем ангела Артема в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время, и отправьте друзьям, коллегам, знакомым, которые имеют сегодня именины. Подарите им хорошее настроение праздничными поздравлениями.

День ангела Артема 2025: как поздравить в картинках, прозе, стихах?

С Днем ангела, Артем! Мне хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

***

Артем, в День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

Поздравления с Днем ангела Артема 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Сильний, мужній і простий

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто диво – ти такий!

Тебе Артем ми всі вітаємо,

З Днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

***

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Артему побажаю я тепла,

Любові й удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!

***

Артем, в День твоего ангела, желаю тебе как можно меньше неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаю тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

***

Артем, желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!

***

Нехай любов, і віра, і надія

В душі цвітуть немов весняні квіти.

Нехай здійсняться найкращі мрії,

Бажаємо в добрі та мирі жити,

Ангелик хай завжди помагає,

Дарує щастя на життєвій ниві.

Артеме, ми вам радості бажаєм

Щоб ви були здорові і щасливі!

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки.

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю з Днем ангела!

Для написания материала использованы источники: Побажайко и WishYou.