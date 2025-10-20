Имя Артем имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "невредимый" или "посвященный Артемиде – богине охоты и дикой природы". Его владельцы считаются общительными людьми, которые способны сплотить вокруг себя единомышленников, пишет 24 Канал.
Наша редакция подготовила поздравления с Днем ангела Артема в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время, и отправьте друзьям, коллегам, знакомым, которые имеют сегодня именины. Подарите им хорошее настроение праздничными поздравлениями.
День ангела Артема 2025: как поздравить в картинках, прозе, стихах?
С Днем ангела, Артем! Мне хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.
***
Артем, в День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
Поздравления с Днем ангела Артема 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Сильний, мужній і простий
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас у світі,
Просто диво – ти такий!
Тебе Артем ми всі вітаємо,
З Днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаємо –
Будь завжди ти золотим!
***
Хай добрий ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Артему побажаю я тепла,
Любові й удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!
Поздравления с Днем ангела Артема 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Артем, в День твоего ангела, желаю тебе как можно меньше неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаю тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!
***
Артем, желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!
Поздравления с Днем ангела Артема 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Нехай любов, і віра, і надія
В душі цвітуть немов весняні квіти.
Нехай здійсняться найкращі мрії,
Бажаємо в добрі та мирі жити,
Ангелик хай завжди помагає,
Дарує щастя на життєвій ниві.
Артеме, ми вам радості бажаєм
Щоб ви були здорові і щасливі!
***
Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки.
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю з Днем ангела!
Для написания материала использованы источники: Побажайко и WishYou.