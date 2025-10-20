20 жовтня святкують День ангела Артема. В Україні багато чоловіків з таким іменем, тому варто привітати їх сьогодні зі святом.

Ім'я Артем має давньогрецьке походження та трактується як "неушкоджений" або "присвячений Артеміді – богині полювання й дикої природи". Його власники вважаються товариськими людьми, які здатні згуртувати навколо себе однодумців, пише 24 Канал.

Наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Артема у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, і надішліть друзям, колегам, знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.

День ангела Артема 2025: як привітати у картинках, прозі, віршах?

З Днем ангела, Артеме! Мені хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов'ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

***

Артеме, у День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

Привітання з Днем ангела Артема 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Сильний, мужній і простий

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто диво – ти такий!

Тебе Артем ми всі вітаємо,

З Днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

***

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Артему побажаю я тепла,

Любові й удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!

Привітання з Днем ангела Артема 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Артеме, у День твого ангела, бажаю тобі якомога менше неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаю тобі радості й щастя, здоров'я та успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!

***

Артеме, бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

Привітання з Днем ангела Артема 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Нехай любов, і віра, і надія

В душі цвітуть немов весняні квіти.

Нехай здійсняться найкращі мрії,

Бажаємо в добрі та мирі жити,

Ангелик хай завжди помагає,

Дарує щастя на життєвій ниві.

Артеме, ми вам радості бажаєм

Щоб ви були здорові і щасливі!

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки.

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю з Днем ангела!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.