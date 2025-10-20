З Днем ангела Артема 2025: теплі привітання у картинках і словах
- 20 жовтня святкують День ангела Артема, ім'я якого має давньогрецьке походження.
- Редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах для власників імені Артем.
20 жовтня святкують День ангела Артема. В Україні багато чоловіків з таким іменем, тому варто привітати їх сьогодні зі святом.
Ім'я Артем має давньогрецьке походження та трактується як "неушкоджений" або "присвячений Артеміді – богині полювання й дикої природи". Його власники вважаються товариськими людьми, які здатні згуртувати навколо себе однодумців, пише 24 Канал.
Наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Артема у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, і надішліть друзям, колегам, знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.
День ангела Артема 2025: як привітати у картинках, прозі, віршах?
З Днем ангела, Артеме! Мені хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов'ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
***
Артеме, у День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.
***
Сильний, мужній і простий
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас у світі,
Просто диво – ти такий!
Тебе Артем ми всі вітаємо,
З Днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаємо –
Будь завжди ти золотим!
***
Хай добрий ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Артему побажаю я тепла,
Любові й удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!
***
Артеме, у День твого ангела, бажаю тобі якомога менше неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаю тобі радості й щастя, здоров'я та успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!
***
Артеме, бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
***
Нехай любов, і віра, і надія
В душі цвітуть немов весняні квіти.
Нехай здійсняться найкращі мрії,
Бажаємо в добрі та мирі жити,
Ангелик хай завжди помагає,
Дарує щастя на життєвій ниві.
Артеме, ми вам радості бажаєм
Щоб ви були здорові і щасливі!
***
Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки.
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю з Днем ангела!
Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.