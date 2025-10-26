Самые теплые поздравления с Днем ангела Дмитрия в открытках, прозе и стихах

Традиционно 26 октября по новому стилю празднуют День ангела Дмитрия. Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "посвященный Деметрии".

Теплых слов заслуживает каждый, поэтому подарите хорошее настроение владельцам этого имени. 24 Канал подготовил искренние поздравления с Днем ангела Дмитрия в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным, друзьям и знакомым, которые имеют сегодня именины.

День ангела Дмитрия 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Дорогой Дмитрий, пусть успех и благополучие ждут тебя в любом, даже самом сложном деле. Желаем всегда быть в гармонии с собой и окружающим миром. Желаем никогда не терять ясности и четкости мысли, научиться вовремя, остановиться, осмыслить и принять только правильное решение. Желаем, уметь видеть ценность не только в материальном, и находить прекрасное даже в незначительных мелочах.

Поздравляю тебя с Днем ангела! Хочу тебе пожелать силы и мужества, решительности и рассудительности, отваги и здоровья, доброты души и верной любви, благородных поступков и бравых идей, высоких целей и сияния счастья, море ярких событий, увлекательных путешествий и стабильной высокой зарплаты! Пусть в твоей семье всегда царят любовь, гармония и порядок! Будь полон сил и энергии, чтобы воплощать в реальность самые безумные мечты!

З Днем ангела, Дмитре, тебе вітаємо,

Здоров'я й удачі тобі ми бажаємо!

Хай ангел завжди на путі помагає,

Від зла і невдач тебе захищає!

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Дмитрий, с Днем ангела! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красивый, удачливый, настроенный на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий! Желаю всегда быть таким же энергичным и веселым, оптимистичным и красивым, резвым и ловким, умным и сообразительным, обаятельным и внимательным, замечательным и обаятельным. Пусть тебе везет, пусть близкие окружают тебя любовью, пусть счастье твое всегда будет рядом. Успехов тебе и здоровья!

Дорогой Дмитрий, с Днем ангела! Желаю тебе силы, мудрости и терпения во всех начинаниях. Пусть ангел-хранитель дарит вдохновение и защиту во всех твоих жизненных шагах!

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

Твоє ім'я, Дмитро, – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

