Найтепліші привітання з Днем ангела Дмитра у листівках, прозі й віршах

Традиційно 26 жовтня за новим стилем святкують День ангела Дмитра. Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "присвячений Деметрії".

На теплі слова заслуговує кожен, тож подаруйте гарний настрій власникам цього імені. 24 Канал підготував щирі привітання з Днем ангела Дмитра у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини.

День ангела Дмитра 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Дорогий Дмитре! Нехай успіх і добробут чекають тебе в будь-якій, навіть найскладнішій справі. Бажаємо завжди бути в гармонії з собою і навколишнім світом. Бажаємо ніколи не втрачати ясності та чіткості думки, навчитися вчасно, зупинитися, осмислити та прийняти тільки правильне рішення. Бажаємо, вміти бачити цінність не тільки в матеріальному, і знаходити прекрасне навіть у незначних дрібницях.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Хочу тобі побажати сили та мужності, рішучості та розважливості, відваги та здоров'я, доброти душі та вірного кохання, благородних вчинків і бравих ідей, високих цілей і сяйва щастя, море яскравих подій, захопливих подорожей і стабільної високої зарплати! Нехай у твоїй родині завжди панують любов, гармонія і лад! Будь сповнений сил і енергії, щоб втілювати в реальність самі божевільні мрії!

Привітання з Днем ангела Дмитра 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела, Дмитре, тебе вітаємо,

Здоров'я й удачі тобі ми бажаємо!

Хай ангел завжди на путі помагає,

Від зла і невдач тебе захищає!

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Привітання з Днем ангела Дмитра 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Дмитре, з Днем ангела! Бажаю тобі всіляких благ і нових відчуттів. Прекрасного самопочуття і досягнення будь-яких цілей. Будь здоровий, красивий, удачливий, налаштований на позитив і завжди з відкритою душею! Добра тобі та всіляких задоволень! Бажаю завжди бути таким же енергійним і веселим, оптимістичним і красивим, жвавим і спритним, розумним і кмітливим, чарівним і уважним, чудовим і чарівним. Нехай тобі щастить, хай близькі оточують тебе любов'ю, нехай щастя твоє завжди буде поруч. Успіхів тобі та здоров'я!

***

Дорогий Дмитре, з Днем ангела! Бажаю тобі сили, мудрості й терпіння в усіх починаннях. Хай ангел-охоронець дарує натхнення та захист у всіх твоїх життєвих кроках!

Привітання з Днем ангела Дмитра 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Твоє ім'я, Дмитро, – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та Поздравок.