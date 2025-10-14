Традиционно 14 октября по новому стилю празднуют День ангела Назара. Теплых слов заслуживает каждый, поэтому подарите хорошее настроение владельцам этого имени.

Это имя имеет несколько версий происхождения: первая – древнееврейское и означает "посвятил себя Богу", вторая – арабское и трактуется как "тот, кто имеет пристальный взгляд", третья – от латинского Nazarius, что переводится как "родом из Назарета", пишет LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут.

По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления с Днем ангела Назара в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным, друзьям и знакомым, которые имеют сегодня именины.

День ангела Назара 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Хай ангел завжди тебе вберігає,

І в усьому, завжди, тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць у віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

***

Сегодня день твоего ангела-хранителя. Я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе грустить и отгонял от тебя мрачные мысли. Чаще улыбайся, ведь тогда твой Ангел светится от счастья, а этот свет отражается у тебя в глазах. Будь счастлива!

***

Мое пожелание на именины достаточно простое и сложное одновременно – будь человеком, который может со 100% уверенностью сказать: "Да, счастье есть, и оно есть в моей жизни!" Занимайся тем, что тебе по душе, окружай себя людьми, с которыми приятно общаться, проводи досуг так, чтобы потом оставались хорошие воспоминания. Словом, живи в кайф!

***

Свят у світі є багато.

Лиш у тебе нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Поздравляем с именинами! По этому случаю желаем вам быть любимцем судьбы! Получайте максимум от жизни, покоряйте новые вершины, переживайте приятное волнение и головокружительные приключения, а под крылом вашего ангела-хранителя это будет еще легче осуществить.

***

Дорогой, с днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, что подарили тебе родители.

