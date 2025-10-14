Это имя имеет несколько версий происхождения: первая – древнееврейское и означает "посвятил себя Богу", вторая – арабское и трактуется как "тот, кто имеет пристальный взгляд", третья – от латинского Nazarius, что переводится как "родом из Назарета", пишет LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут.
По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления с Днем ангела Назара в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным, друзьям и знакомым, которые имеют сегодня именины.
День ангела Назара 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Хай ангел завжди тебе вберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць у віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Поздравления с Днем ангела Назара 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Сегодня день твоего ангела-хранителя. Я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе грустить и отгонял от тебя мрачные мысли. Чаще улыбайся, ведь тогда твой Ангел светится от счастья, а этот свет отражается у тебя в глазах. Будь счастлива!
***
Мое пожелание на именины достаточно простое и сложное одновременно – будь человеком, который может со 100% уверенностью сказать: "Да, счастье есть, и оно есть в моей жизни!" Занимайся тем, что тебе по душе, окружай себя людьми, с которыми приятно общаться, проводи досуг так, чтобы потом оставались хорошие воспоминания. Словом, живи в кайф!
Поздравление с Днем ангела Назара 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Свят у світі є багато.
Лиш у тебе нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
Поздравления с Днем ангела Назара 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Поздравляем с именинами! По этому случаю желаем вам быть любимцем судьбы! Получайте максимум от жизни, покоряйте новые вершины, переживайте приятное волнение и головокружительные приключения, а под крылом вашего ангела-хранителя это будет еще легче осуществить.
***
Дорогой, с днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, что подарили тебе родители.
Для написания материала использованы источники: Побажайко и WishYou.