Це ім'я має кілька версій походження: перша – давньоєврейське та означає "присвятив себе Богу", друга – арабське та трактується як "той, хто має пильний погляд", третя – від латинського Nazarius, що перекладається як "родом з Назарету", пише LifeStyle24 з посиланням на Як звати.

З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання з Днем ангела Назара у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини.

День ангела Назара 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Хай ангел завжди тебе вберігає,

І в усьому, завжди, тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць у віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Привітання з Днем ангела Назара 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Сьогодні день твого ангела-охоронця. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати і відганяв від тебе похмурі думки. Частіше усміхайся, адже тоді твій Ангел світиться від щастя, а це світло відбивається у тебе в очах. Будь щаслива!

***

Моє побажання на іменини досить просте та складне водночас – будь людиною, яка може зі 100% впевненістю сказати: "Так, щастя є, і воно є у моєму житті!" Займайся тим, що тобі до душі, оточуй себе людьми, з якими приємно спілкуватися, проводь дозвілля так, щоб потім залишалися хороші спогади. Словом, живи в кайф!

Привітання з Днем ангела Назара 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Свят у світі є багато.

Лиш у тебе нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Привітання з Днем ангела Назара 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаємо з іменинами! З цієї нагоди зичимо вам бути улюбленцем долі! Отримуйте максимум від життя, підкорюйте нові вершини, переживайте приємне хвилювання та запаморочливі пригоди, а під крилом вашого ангела-охоронця це буде ще легше здійснити.

***

Дорогий, з днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

