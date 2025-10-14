З Днем ангела Назара 2025: найгарніші привітання у картинках і словах
- День ангела Назара святкується 14 жовтня, і ім'я має кілька версій походження, зокрема давньоєврейське, арабське та латинське.
- Редакція підготувала привітання з Днем ангела Назара у картинках, прозі й віршах.
Традиційно 14 жовтня за новим стилем святкують День ангела Назара. На теплі слова заслуговує кожен, тож подаруйте гарний настрій власникам цього імені.
Це ім'я має кілька версій походження: перша – давньоєврейське та означає "присвятив себе Богу", друга – арабське та трактується як "той, хто має пильний погляд", третя – від латинського Nazarius, що перекладається як "родом з Назарету", пише LifeStyle24 з посиланням на Як звати.
З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання з Днем ангела Назара у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини.
День ангела Назара 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Хай ангел завжди тебе вберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць у віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
***
Сьогодні день твого ангела-охоронця. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати і відганяв від тебе похмурі думки. Частіше усміхайся, адже тоді твій Ангел світиться від щастя, а це світло відбивається у тебе в очах. Будь щаслива!
***
Моє побажання на іменини досить просте та складне водночас – будь людиною, яка може зі 100% впевненістю сказати: "Так, щастя є, і воно є у моєму житті!" Займайся тим, що тобі до душі, оточуй себе людьми, з якими приємно спілкуватися, проводь дозвілля так, щоб потім залишалися хороші спогади. Словом, живи в кайф!
До речі, якщо вам цікаво дізнатися, хто ще святкує День ангела 14 жовтня, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом.
***
Свят у світі є багато.
Лиш у тебе нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Вітаємо з іменинами! З цієї нагоди зичимо вам бути улюбленцем долі! Отримуйте максимум від життя, підкорюйте нові вершини, переживайте приємне хвилювання та запаморочливі пригоди, а під крилом вашого ангела-охоронця це буде ще легше здійснити.
***
Дорогий, з днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.
