С Днем ангела Оксаны 2025: красивые картинки-поздравления с именинами

По новоюлианскому календарю, 24 января отмечается День ангела Оксаны. Сегодня верующие чтят память святой преподобной Ксении Римлянки.

Еще с раннего возраста она уважительно относилась к христианству. Девушка стремилась быть преданной только Христу, поэтому отказалась выходить замуж за состоятельного мужчину и решила сбежать из дома. Ксения построила церковь Святого Первомученика Стефана и женский монастырь, а впоследствии приняла монашество. При жизни она придерживалась строгого поста, много молилась и совершала подвиги, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.

Интересно Самые теплые поздравления с Днем ангела Оксаны 2025: трогательные слова в прозе, стихах и картинках

Наша редакция подготовила поздравления с Днем ангела Оксаны в картинках и открытках. Сохраните их себе и отправьте друзьям и знакомым, которые имеют сегодня именины. Подарите им хорошее настроение праздничными поздравлениями.

Поздравления с Днем ангела Оксаны: картинки и открытки

Поздравления с Днем ангела Оксаны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Оксаны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Оксаны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Оксаны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Оксаны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Оксаны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Оксаны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Когда раньше праздновали День ангела Оксаны

В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Поэтому даты, когда христиане отмечают праздники, сместились на 13 дней назад. По старому календарю, Оксаны праздновали именины 6 февраля, а сейчас их имеют – 24 января.