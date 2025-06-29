Сегодня – День ангела Павла 2025: красивые поздравления в открытках и прозе

29 июня в Украине отмечают День ангела Павла. Теплых слов заслуживает каждый, поэтому подарите хорошее настроение своим родным очаровательными картинками-поздравлениями.

Имя Павел имеет латинское происхождение и трактуется как "скромный" или "маленький". В древности так называли мужчин, которые были готовы встать на защиту своих родных. В современном мире владельцы этого имени отмечаются мудростью и доброжелательностью, поэтому никогда не откажут в помощи другим, рассказывает LifeStyle24.

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Наша редакция подготовила хорошие картинки-поздравления с Днем ангела Павла. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые имеют сегодня именины.

Поздравления с Днем ангела Павла 2025: картинки и слова

С праздником, Павел! Пусть мимо не проходит удача, счастье оставляет глубокий след, любовь не сгорает, а все самые заветные мечты и желания осуществляются как можно быстрее и как можно чаще. Удачи, добра и мира!

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Поздравляем тебя с Днем ангела, Павел! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости, и в минуты грусти, любви и разлуки, ежеминутно, ежесекундно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он поднимет, когда расстроишься – утешит, когда будешь радоваться – он тоже вместе с тобой радоваться.

Поздравления с Днем ангела Павла 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Павел, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю самореализации во всех сферах жизни, чтобы ты мог расти и развиваться, воплощая все свои мечты и планы. Ведь их у тебя так много! Поэтому достигай своих целей и будь счастливым.

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Дорогой Павел, с праздником! Желаю тебе феерического настроения, грандиозных планов и огромных достижений. Пусть все в твоей жизни будет спокойно. Пусть тебе повезет с любимой женщиной и с друзьями!

Поздравления с Днем ангела Павла 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Павел, с праздником тебя! Желаю хорошего настроения, солнца, счастья, радости и успеха во всех начинаниях. Будь, как кот в сметане – окружен достатком, комфортом и роскошью. Всегда верь в лучшее, достигай вершин и получай все самое лучшее!

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Дорогой Павел, я поздравляю тебя и от души желаю жить с максимальным энтузиазмом и с максимумом возможностей реализовывать свои мечты. Любви тебе, здоровья, удачи, крепких сил и верной дружбы. И пусть судьба всегда будет к тебе благосклонна!

Поздравления с Днем ангела Павла 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Павел, поздравляю тебя с твоим Днем ангела! Пусть не только твой верный охранник тебя оберегает от невзгод, но и судьба не посылает препятствий. Пусть все у тебя удается без лишних усилий, пусть окружают только приветливые люди, а мечты становятся реальностью.

Отметим, что сегодня в Украине также празднуют День Петра и Павла. Что нельзя делать в этот праздник – читайте далее в материале.