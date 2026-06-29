Сегодня – День Петра и Павла 2026: самые теплые поздравления с праздником
Ежегодно 29 июня в Украине отмечают День ангела Петра и Павла. В этот праздник принято поздравлять людей с этими именами и желать им всего наилучшего.
Наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с Днём ангела Петра и Павла. Сохраните их для себя и отправьте родным и друзьям, у которых сегодня именины. Подарите хорошее настроение тем, кого зовут Петр и Павел, в их праздник.
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День Петра и Павла 2026: картинки-поздравления с праздником
К сведению! Имя Петр происходит из древнегреческого языка и означает "скала" или "камень". В то же время имя Павел имеет латинские корни и переводится как "маленький" или "скромный".
Кстати, наша редакция ранее уже публиковала красивые поздравления с Днём ангела Петра в картинках и открытках. Если вы хотите поднять настроение своим самым близким, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой.