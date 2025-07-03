День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ: искренние поздравления в прозе и открытках

В этом году Украина впервые празднует особый день - День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил. В эту дату чествуем героизм воинов, которые борются за независимость страны.

Армейская авиация входит в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Сегодня, 3 июля, не забудьте поздравить бойцов с их днем, передает LifeStyle24.

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Армейская авиация вошла в Сухопутные войска 3 июля 1994 года как их род. За короткое время она стала одним из основных средств борьбы.

В январе 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ – установить День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ 3 июля. Отныне Украина ежегодно будет чествовать мужество и героизм воинов авиации, которые борются за свободу и независимость Украины.

Поздравления с Днем армейской авиации Сухопутных войск ВСУ

С Днем армейской авиации Сухопутных войск ВСУ! Вы бережете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, как и стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, потому что о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным проблемам!



С Днем армейской авиации Сухопутных войск ВСУ / Коллаж LifeStyle 24

Поздравляем с Днем армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины! Искренняя благодарность за ваше мужество, профессионализм и преданную службу. Пусть небо всегда будет мирным, а каждый вылет – успешным и безопасным.



С Днем армейской авиации Сухопутных войск ВСУ / Коллаж LifeStyle 24

В День праздника желаем вам крепкого здоровья, выдержки, слаженности в каждом движении и силы духа! Вы – крылья нашей армии, опора на передовой и символ непобедимости. Спасибо за службу!



С Днем армейской авиации Сухопутных войск ВСУ / Коллаж LifeStyle 24

Поздравляем тех, кто всегда первый в воздухе, кто спасает, прикрывает, доставляет и не боится опасности. Спасибо за вашу силу, отвагу и неутомимый труд. Пусть везет вам в каждом полете, а родные всегда ждут дома.