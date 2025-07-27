Сегодня – Всемирный день бабушек и дедушек: лучшие поздравления в картинках и словах

В этом году 27 июля отмечают Всемирный день бабушек и дедушек и пожилых людей. Это праздник, основанный Папой Римским Франциском, чтобы почтить роль старшего поколения в обществе.

Бабушки и дедушки – это те, кто поддерживает, воспитывает, вдохновляет и часто становится невидимым тылом в сложные времена. По случаю этого семейного праздника LifeStyle24 подготовил искренние поздравления в картинках, прозе и стихах.

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Поздравления со Всемирным днем бабушек и дедушек 2025: картинки, проза и стихи

Усіх бабусь і дідусів

Привітаємо ми сьогодні.

Бажаємо, дорогі,

Вам міцного здоров'я.

Нехай лише радість дарують

Шалені вам онучата.

Живіть з оптимізмом,

Щасливо і багато.

***

У День бабусь і дідусів

Бажаю вам здоров'я,

Удачі, щастя, радості

З величезною любов'ю!

Щоб жили, посміхалися ви,

Проблем зовсім не знали

І свято це радісне

З веселощами відзначали!

Поздравления со Всемирным днем бабушек и дедушек 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем бабушек и дедушек! Пусть жизнь всегда радует, удивляет, дарит прекрасное настроение! Крепкого здоровья, неугасаемого оптимизма, новых увлечений и больше теплых объятий!

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Любимые бабушка и дедушка, поздравляю вас с праздником! Будьте бодрыми телом и духом, сохраняйте позитивное мышление, не прекращайте радовать нас своей заботой и жизненной мудростью. Я вас люблю!

Поздравление со Всемирным днем бабушек и дедушек 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Бабусі, дідусі, вас вітаємо,

Запасів здоров'я незліченних бажаємо,

Сьогодні особливий день настав,

Так нехай же додасть він запалу і сил!

Пустуйте, жартуйте і смійтеся, рідні,

Женіть з чола ви зморшки колишні,

Бажаємо активних і радісних днів,

На вік дивитися вам трохи веселіше!

***

З Днем бабусь і дідусів хочу я

Сьогодні від душі привітати вас!

Про вік забудьте дочиста

І захоплюйте яскравим блиском очей.

Жодного дня у своїй долі ви не хворійте,

Майте все, що будете хотіти,

І позитив у всьому знайти вмійте.

Душею ви намагайтеся не старіти!

Поздравление со Всемирным днем бабушек и дедушек 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Милые наши, с праздником вас! Здоровья вам на долгие годы, спасибо вам за ваше понимание, заботу, добрые и мудрые советы и помощь. Без вас не было бы нас! Желаем не считаться с годами и жить и дышать полной грудью, пусть вас всегда окружает забота и любовь близких!

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Поздравляю с днем всех заботливых бабушек и добрых дедушек! Пусть тепло и нежность вас никогда не покидают, пусть в окружении витает любовь и взаимопонимание. Пусть всегда звучат в вашем доме звонкие голоса детей и внуков.

Напомним, 27 июля также отмечают День медика в Украине. Поздравления в картинках, прозе и стихах с праздником – смотрите далее в нашем материале.