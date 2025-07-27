Сегодня – Всемирный день бабушек и дедушек: лучшие поздравления в картинках и словах
- 27 июля празднуют Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей.
- LifeStyle24 подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах для этого семейного праздника.
В этом году 27 июля отмечают Всемирный день бабушек и дедушек и пожилых людей. Это праздник, основанный Папой Римским Франциском, чтобы почтить роль старшего поколения в обществе.
Бабушки и дедушки – это те, кто поддерживает, воспитывает, вдохновляет и часто становится невидимым тылом в сложные времена. По случаю этого семейного праздника LifeStyle24 подготовил искренние поздравления в картинках, прозе и стихах.
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Поздравления со Всемирным днем бабушек и дедушек 2025: картинки, проза и стихи
Усіх бабусь і дідусів
Привітаємо ми сьогодні.
Бажаємо, дорогі,
Вам міцного здоров'я.
Нехай лише радість дарують
Шалені вам онучата.
Живіть з оптимізмом,
Щасливо і багато.
***
У День бабусь і дідусів
Бажаю вам здоров'я,
Удачі, щастя, радості
З величезною любов'ю!
Щоб жили, посміхалися ви,
Проблем зовсім не знали
І свято це радісне
З веселощами відзначали!
***
С Днем бабушек и дедушек! Пусть жизнь всегда радует, удивляет, дарит прекрасное настроение! Крепкого здоровья, неугасаемого оптимизма, новых увлечений и больше теплых объятий!
***
Любимые бабушка и дедушка, поздравляю вас с праздником! Будьте бодрыми телом и духом, сохраняйте позитивное мышление, не прекращайте радовать нас своей заботой и жизненной мудростью. Я вас люблю!
***
Бабусі, дідусі, вас вітаємо,
Запасів здоров'я незліченних бажаємо,
Сьогодні особливий день настав,
Так нехай же додасть він запалу і сил!
Пустуйте, жартуйте і смійтеся, рідні,
Женіть з чола ви зморшки колишні,
Бажаємо активних і радісних днів,
На вік дивитися вам трохи веселіше!
***
З Днем бабусь і дідусів хочу я
Сьогодні від душі привітати вас!
Про вік забудьте дочиста
І захоплюйте яскравим блиском очей.
Жодного дня у своїй долі ви не хворійте,
Майте все, що будете хотіти,
І позитив у всьому знайти вмійте.
Душею ви намагайтеся не старіти!
***
Милые наши, с праздником вас! Здоровья вам на долгие годы, спасибо вам за ваше понимание, заботу, добрые и мудрые советы и помощь. Без вас не было бы нас! Желаем не считаться с годами и жить и дышать полной грудью, пусть вас всегда окружает забота и любовь близких!
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Поздравляю с днем всех заботливых бабушек и добрых дедушек! Пусть тепло и нежность вас никогда не покидают, пусть в окружении витает любовь и взаимопонимание. Пусть всегда звучат в вашем доме звонкие голоса детей и внуков.
Напомним, 27 июля также отмечают День медика в Украине. Поздравления в картинках, прозе и стихах с праздником – смотрите далее в нашем материале.