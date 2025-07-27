По этому радостному случаю LifeStyle24 подготовил поздравления с Днем медика в картинках, прозе и стихах. Вы можете отправить их своим близким и знакомым, кто работает в этой сфере.
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Как поздравить с Днем медика 2025?: проза, стихи и картинки
Поздравляю с Днем медика! Желаю добра и счастья, позитива и благополучия! Пусть жизнь будет наполнена радостью и светом, потому что ваши добрые, искренние сердца помогают нам всем выжить в самые трудные минуты жизни! Здоровья вам и всесторонней поддержки отовсюду!
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С Днем медицинского работника поздравляю наших героических и доблестных медиков! В тяжелое для страны время вы мужественно стоите на защите нашей жизни и здоровья, за что вам искренний поклон и уважение! Желаю вам стойкости духа, крепкого здоровья, хорошего пульса и стабильной температуры.
Поздравление с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Охоронців людського здоров'я.
Привітаєм у святковий цей день.
Хай обходять завжди стороною
Всі застуди, проблеми, мігрень!
Хай лікуються всі пацієнти,
Вистачає здоров'я та сил.
І за всі ваші праці важливі.
Янгол Божий крилом вас покрив!
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Щоб не боліли ваші руки,
Щоб не боліла голова,
Щоб від сучасної науки,
Робили людям ви дива.
Щоб пацієнти шанували,
Хвороби самі відступали,
Вітаємо кожного рятівника,
З Днем медичного працівника!
Поздравления с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Поздравляю с Днем медика и желаю постоянной удачи. Пусть деятельность не отбирает много сил, пусть каждый день дарит возможность становиться лучше и увереннее! Желаю здоровья и бодрости, улыбок и побед над всеми болезнями! Будьте честным, добрым и счастливым человеком!
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С Днем медицинского работника поздравляю всех медиков страны! Хочется искренне поблагодарить вас, наши герои, за то, что в такое тяжелое время вы способны на чрезвычайно смелые поступки, спасибо за каждую спасенную жизнь, за вашу отвагу. Желаем вам безопасности, здоровья, выдержки, смелости и благодарности от своих пациентов!
Поздравление с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24
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З Днем медика я вас вітаю,
Здоров'я, щастя побажаю,
Хай вам завжди у всім щастить,
І радісною буде кожна мить,
Щоб мир й достаток панували,
Незгоди – хату оминали!
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З Днем медика вітаю щиро!
Бажаю всім нам щастя й миру,
Обіймів теплих, слів приємних
І здійснення бажань таємних.
Нехай обходять нас хвороби,
Хай через працю, досвід, спроби
Приходять успіх й перемоги,
Відкриються усі дороги!