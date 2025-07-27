По этому радостному случаю LifeStyle24 подготовил поздравления с Днем медика в картинках, прозе и стихах. Вы можете отправить их своим близким и знакомым, кто работает в этой сфере.

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Как поздравить с Днем медика 2025?: проза, стихи и картинки

Поздравляю с Днем медика! Желаю добра и счастья, позитива и благополучия! Пусть жизнь будет наполнена радостью и светом, потому что ваши добрые, искренние сердца помогают нам всем выжить в самые трудные минуты жизни! Здоровья вам и всесторонней поддержки отовсюду!

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С Днем медицинского работника поздравляю наших героических и доблестных медиков! В тяжелое для страны время вы мужественно стоите на защите нашей жизни и здоровья, за что вам искренний поклон и уважение! Желаю вам стойкости духа, крепкого здоровья, хорошего пульса и стабильной температуры.

Поздравление с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Охоронців людського здоров'я.

Привітаєм у святковий цей день.

Хай обходять завжди стороною

Всі застуди, проблеми, мігрень!

Хай лікуються всі пацієнти,

Вистачає здоров'я та сил.

І за всі ваші праці важливі.

Янгол Божий крилом вас покрив!

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Щоб не боліли ваші руки,

Щоб не боліла голова,

Щоб від сучасної науки,

Робили людям ви дива.

Щоб пацієнти шанували,

Хвороби самі відступали,

Вітаємо кожного рятівника,

З Днем медичного працівника!

Поздравления с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с Днем медика и желаю постоянной удачи. Пусть деятельность не отбирает много сил, пусть каждый день дарит возможность становиться лучше и увереннее! Желаю здоровья и бодрости, улыбок и побед над всеми болезнями! Будьте честным, добрым и счастливым человеком!

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С Днем медицинского работника поздравляю всех медиков страны! Хочется искренне поблагодарить вас, наши герои, за то, что в такое тяжелое время вы способны на чрезвычайно смелые поступки, спасибо за каждую спасенную жизнь, за вашу отвагу. Желаем вам безопасности, здоровья, выдержки, смелости и благодарности от своих пациентов!

Поздравление с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24

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З Днем медика я вас вітаю,

Здоров'я, щастя побажаю,

Хай вам завжди у всім щастить,

І радісною буде кожна мить,

Щоб мир й достаток панували,

Незгоди – хату оминали!

***

З Днем медика вітаю щиро!

Бажаю всім нам щастя й миру,

Обіймів теплих, слів приємних

І здійснення бажань таємних.

Нехай обходять нас хвороби,

Хай через працю, досвід, спроби

Приходять успіх й перемоги,

Відкриються усі дороги!