С Днем бухгалтера Украины 2025: лучшие поздравления в картинках и словах
- 16 июля в Украине празднуют День бухгалтера, дата выбрана в честь принятия закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" 16 июля 1999 года.
- Редакция подготовила поздравления в картинках и словах, которые можно отправить родным и близким бухгалтерам.
16 июля в Украине отмечают День бухгалтера. Это профессиональный праздник для специалистов, которые занимаются широким спектром финансовых и учетных операций.
Что интересно, дату Дня бухгалтера выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 16 июля 1999 года в Украине приняли закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", пишет LifeStyle24.
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По случаю праздника наша редакция подготовила теплые поздравления в картинках и словах, которые вы можете отправить своим родным и близким. Поднимите сегодня настроение бухгалтерам и пожелайте им всего наилучшего.
День бухгалтера 2025: как поздравить в картинках и своими словами?
Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю вам миллион искренних улыбок, тысячу радостных моментов, сотни счастливых шансов и десятки перспективных проектов. Семейного вам уюта и семейного тепла!
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Поздравляю с Днем бухгалтера Украины. Пусть в работе не будет недостатков, пусть в жизни царит достаток. Пусть дебет и кредит сходятся, пусть цифры не теряются, пусть удача всегда улыбается тебе. Желаю уверенности в себе и в своих действиях, маленькой радости ежесекундно и большого счастья каждый день!
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З Днем бухгалтера вітання!
Вам завзяття й процвітання,
Щоб велося все в достатку,
Цілили завжди в десятку.
Шикувались рівно звіти,
Вам від успіхів – радіти,
У добробуті – зростати,
Вас дозвольте привітати!
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З Днем бухгалтера вітаю,
Класний ви спеціаліст.
Хай з великими нулями
Буде ваш зарплатний лист.
Дебет з кредитом хай буде
Тільки так, як треба вам.
Вистачає хай ще часу
Мрії розказать зіркам!
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С Днем бухгалтера Украины поздравляю всех причастных к этому празднику. Пожелать хочется, чтобы в вашей жизни так, как и на бумаге все сходилось, стабильность окружала во всем, а материальная независимость окрыляла и вдохновляла.
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С Днем бухгалтера! Пусть цифры всегда сходятся и баланс будет всегда в плюсе! Здоровья вам цветущего, настроения прекрасного и всяческих приятностей в праздник и просто так!
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З Днем бухгалтера вітаю
І бажаю у свято вам:
Хай робота надихає,
Лікує душу, як бальзам.
Вчасно виплати хай будуть,
Цінують й поважають люди,
А доля дасть щасливий шанс!
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З Днем бухгалтера вітаю
Вас від серця я в цю мить.
Щоб в роботі все – лиш легко,
І щоб добре було жить.
Вам бажаю, щоб всі цифри
Самі стали на місця,
Щоби успіху та щастю
В долі не було кінця.