23 августа ежегодно отмечают День Государственного Флага Украины. В этот праздник принято чествовать наш сине-желтый флаг.

Что интересно, этот день официально установили Указом тогдашнего президента страны в 2004 году. Дата праздника напоминает украинцам о моменте, когда украинский флаг впервые занесли в зал заседаний Верховной Рады, в 1991-м.

LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем Государственного Флага Украины в картинках и словах для соцсетей. Не забудьте поздравить родных и близких с таким важным праздником.

День Государственного Флага Украины 2025: как поздравить в картинках и словах?

В этот день праздничный, пусть украинский флаг летит высоко, как символ нашего национального достоинства и несокрушимости. С Днем Государственного Флага! Пусть он всегда проливает свет на пути к будущему, наполняя нас патриотизмом и любовью к родной стране.

***

Будем сплоченными и неравнодушными к будущему родной земли. Только вместе мы сможем сделать ее будущее лучшим и достойным. Объединимся в борьбе за независимость и светлую судьбу Украины. С Днем Государственного Флага!

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляем с Днем Государственного Флага Украины! Государственный Флаг – символ независимости, единения и славы нашей страны. Под ним талантливый и трудолюбивый украинский народ закрепил вековую идею о государственности и самостоятельности, свободу и достоинство, вобрав в себя нашу многовековую историю. Желаем всем национального единства, мира и согласия, сил и вдохновения во всех делах и начинаниях ради процветания независимой Украины!

***

Поздравляю с Днем Государственного Флага Украины! Желаю мирного неба, щедрых полей и бесконечной гордости за свою страну, которая развивается и процветает!

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Желаю чистого, мирного и голубого неба над головами украинцев. Пусть флаг Украины всегда сияет в небе свободной и независимой страны, гордо развивается на ветру и непременно дарит вдохновение и светлую надежду каждому украинцу в достижении новых вершин!

***

В этот праздничный день искренне желаю мира, духовности и оптимизма! Пусть Государственный Флаг развевается над домами и зданиями всей Украины, от запада до востока, от севера до юга и всегда будет символом процветания и уверенности, залогом счастливого будущего!

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

